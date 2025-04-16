В Каспийске из-за дождей обрушилась часть легендарного завода

Часть восьмого цеха завода «Дагдизель» в городе Каспийск обрушилась, предварительно, из-за дождя. Об этом заявили в пресс-службе каспийской мэрии.
«В минувшей ночью в Каспийске обвалилась часть легендарного восьмого цеха, предварительная причина — непогода», — рассказали в мэрии Каспийска в беседе ТАСС. Отмечается, что ранее сообщалось о проливных дождях в городе.
Восьмой цех «Дагдизеля», который в народе называют «Дагестанский форт Боярда», является базой для испытаний морского оружия. Он был построен почти сто лет назад — в 1934 году, а работать начал в 1939 году. В течении двадцати лет на нем непрерывно испытывали морское оружие и, в частности, парогазовые торпеды. В 1966 году работа там была приостановлена, через десять лет цех был окончательно закрыт.
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