В Каспийске из-за дождей обрушилась часть легендарного завода

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В Каспийске обрушилась часть цеха завода из-за дождя
В Каспийске обрушилась часть цеха завода из-за дождя Фото:

Часть восьмого цеха завода «Дагдизель» в городе Каспийск обрушилась, предварительно, из-за дождя. Об этом заявили в пресс-службе каспийской мэрии.

«В минувшей ночью в Каспийске обвалилась часть легендарного восьмого цеха, предварительная причина — непогода», — рассказали в мэрии Каспийска в беседе ТАСС. Отмечается, что ранее сообщалось о проливных дождях в городе.

Восьмой цех «Дагдизеля», который в народе называют «Дагестанский форт Боярда», является базой для испытаний морского оружия. Он был построен почти сто лет назад — в 1934 году, а работать начал в 1939 году. В течении двадцати лет на нем непрерывно испытывали морское оружие и, в частности, парогазовые торпеды. В 1966 году работа там была приостановлена, через десять лет цех был окончательно закрыт. 

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Часть восьмого цеха завода «Дагдизель» в городе Каспийск обрушилась, предварительно, из-за дождя. Об этом заявили в пресс-службе каспийской мэрии. «В минувшей ночью в Каспийске обвалилась часть легендарного восьмого цеха, предварительная причина — непогода», — рассказали в мэрии Каспийска в беседе ТАСС. Отмечается, что ранее сообщалось о проливных дождях в городе. Восьмой цех «Дагдизеля», который в народе называют «Дагестанский форт Боярда», является базой для испытаний морского оружия. Он был построен почти сто лет назад — в 1934 году, а работать начал в 1939 году. В течении двадцати лет на нем непрерывно испытывали морское оружие и, в частности, парогазовые торпеды. В 1966 году работа там была приостановлена, через десять лет цех был окончательно закрыт. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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