Иностранных граждан смогут заочно судить за преступления против РФ

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Российский лидер Владимир Путин подписал закон, согласно которому любые иностранные граждане могут быть заочно осуждены за преступления, совершенные против безопасности России. Президент РФ сообщил об этом во время церемонии вручения премии «Служение» в Национального центра «Россия». Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

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Российский лидер Владимир Путин подписал закон, согласно которому любые иностранные граждане могут быть заочно осуждены за преступления, совершенные против безопасности России. Президент РФ сообщил об этом во время церемонии вручения премии «Служение» в Национального центра «Россия». Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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