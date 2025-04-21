Иностранных граждан смогут заочно судить за преступления против РФ

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Российский лидер Владимир Путин подписал закон, согласно которому любые иностранные граждане могут быть заочно осуждены за преступления, совершенные против безопасности России. Президент РФ сообщил об этом во время церемонии вручения премии «Служение» в Национального центра «Россия». Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
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