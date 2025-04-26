Задержан подозреваемый в убийстве генерала Москалика

Задержан подозреваемый в убийстве российского офицера
новость из сюжетаВ Балашихе взорвалась машина
Подозреваемый в убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика задержан. Об этом сообщает ФСБ россии.
Подозреваемый — агент украинских спецслужб Игнат Кузин. По инфорации ФСБ, именно он заминировал машину. Генерал Москалик погиб при взрыве.
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