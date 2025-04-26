Задержан подозреваемый в убийстве генерала Москалика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Задержан подозреваемый в убийстве российского офицера
Задержан подозреваемый в убийстве российского офицера Фото:
новость из сюжета
В Балашихе взорвалась машина

Подозреваемый в убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика задержан. Об этом сообщает ФСБ россии.

Подозреваемый — агент украинских спецслужб Игнат Кузин. По инфорации ФСБ, именно он заминировал машину. Генерал Москалик погиб при взрыве. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Подозреваемый в убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика задержан. Об этом сообщает ФСБ россии. Подозреваемый — агент украинских спецслужб Игнат Кузин. По инфорации ФСБ, именно он заминировал машину. Генерал Москалик погиб при взрыве. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...