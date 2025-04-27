27 апреля 2025

Поликлиники в Пермском крае закрываются на несколько дней

© Служба новостей «URA.RU»
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На прием к врачу стоит успеть до праздников
На прием к врачу стоит успеть до праздников Фото:

В праздничные дни начала мая в Пермском крае поликлиники прекратят прием пациентов. Об этом сообщили министерстве здравоохранения региона.

«1, 2, 8 и 9 мая поликлиники будут закрыты для посещения. При этом, служба неотложной медицинской помощи будет функционировать ежедневно с 8:00 до 24:00», — говорится на сайте правительства Пермского края. 3 и 10 мая двери поликлиник будут открыты.

В минздраве обещают в праздники усилить контроль работы службы неотложной скорой медицинской помощи, травмпунктов и дежурных служб. Оказание экстренной помощи будет продолжено, подчеркивают в ведомстве.

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В праздничные дни начала мая в Пермском крае поликлиники прекратят прием пациентов. Об этом сообщили министерстве здравоохранения региона. «1, 2, 8 и 9 мая поликлиники будут закрыты для посещения. При этом, служба неотложной медицинской помощи будет функционировать ежедневно с 8:00 до 24:00», — говорится на сайте правительства Пермского края. 3 и 10 мая двери поликлиник будут открыты. В минздраве обещают в праздники усилить контроль работы службы неотложной скорой медицинской помощи, травмпунктов и дежурных служб. Оказание экстренной помощи будет продолжено, подчеркивают в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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