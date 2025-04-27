Поликлиники в Пермском крае закрываются на несколько дней

На прием к врачу стоит успеть до праздников
В праздничные дни начала мая в Пермском крае поликлиники прекратят прием пациентов. Об этом сообщили министерстве здравоохранения региона.
«1, 2, 8 и 9 мая поликлиники будут закрыты для посещения. При этом, служба неотложной медицинской помощи будет функционировать ежедневно с 8:00 до 24:00», — говорится на сайте правительства Пермского края. 3 и 10 мая двери поликлиник будут открыты.
В минздраве обещают в праздники усилить контроль работы службы неотложной скорой медицинской помощи, травмпунктов и дежурных служб. Оказание экстренной помощи будет продолжено, подчеркивают в ведомстве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!