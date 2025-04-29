Россиянам объяснили, почему после 45-лет портится зрение

После 45 лет зрение начинает ухудшаться из-за пресбиопии
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресбиопия связана с естественными процессами старения организма
Пресбиопия связана с естественными процессами старения организма Фото:

После достижения 45-летнего возраста у многих людей наблюдается снижение остроты зрения. Это связано с развитием пресбиопии — возрастной дальнозоркости, обусловленной естественными возрастными изменениями в организме. Об этом сообщает Health Mail. 

«После 45 лет большинство людей начинают замечать ухудшение зрения. Это естественный процесс, сопутствующий старению организма, — пресбиопия», — пишет Health Mail

Пресбиопия возникает из-за снижения эластичности хрусталика и ослабления глазных мышц. В результате человеку трудно фокусироваться на тексте или мелких деталях вблизи — приходится отодвигать книгу или телефон дальше от глаз.

Современная офтальмология предлагает несколько вариантов решения проблемы: очки (чаще всего нужны две пары: для близи и дали), хирургическая замена хрусталика (подходит при сопутствующих заболеваниях, например, катаракте), лазерная коррекция (менее травматичный метод по сравнению с операцией. Помимо возраста, на здоровье глаз воздействуют гаджеты и компьютеры, травмы, механические повреждения глаз.

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После достижения 45-летнего возраста у многих людей наблюдается снижение остроты зрения. Это связано с развитием пресбиопии — возрастной дальнозоркости, обусловленной естественными возрастными изменениями в организме. Об этом сообщает Health Mail.  «После 45 лет большинство людей начинают замечать ухудшение зрения. Это естественный процесс, сопутствующий старению организма, — пресбиопия», — пишет Health Mail.  Пресбиопия возникает из-за снижения эластичности хрусталика и ослабления глазных мышц. В результате человеку трудно фокусироваться на тексте или мелких деталях вблизи — приходится отодвигать книгу или телефон дальше от глаз. Современная офтальмология предлагает несколько вариантов решения проблемы: очки (чаще всего нужны две пары: для близи и дали), хирургическая замена хрусталика (подходит при сопутствующих заболеваниях, например, катаракте), лазерная коррекция (менее травматичный метод по сравнению с операцией. Помимо возраста, на здоровье глаз воздействуют гаджеты и компьютеры, травмы, механические повреждения глаз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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