Володин: европейские государства превращаются в тоталитарные режимы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Володин заявил о крахе демократии в Европе
Володин заявил о крахе демократии в Европе Фото:

Европейские государства все чаще демонстрируют признаки тоталитарных режимов, а политическая система, основанная на демократических принципах, осталась для них в прошлом. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем telegram-канале. 

«Политическая система, основанная на демократических принципах: конкуренции и волеизъявлении граждан, а также правах и свободах, осталась в Европе в прошлом <...> Европейские государства превращаются в тоталитарные режимы во главе с непопулярными политиками и партиями», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что сегодня самых популярных политиков в Германии, Франции, Румынии и Молдавии, которые были против евроинтеграции и за сближение с Россией, лишают избирательных прав, привлекают к уголовной ответственности и не допускают к выборам. Володин подчеркнул, что власти европейских стран прибегают к репрессивным мерам против оппозиционных политиков и партий, что, по его мнению, свидетельствует о кризисе демократии на континенте.

Володин напомнил, что популярную оппозиционную партию ФРГ «Альтернатива для Германии» признали экстремистской, а когда лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен вышла на первые строчки рейтингов, ее лишили избирательных прав на 5 лет и привлекли к суду. Кроме того, в Румынии в ноябре прошлого года были отменены результаты выборов, где победил представитель оппозиции Джорджеску, которого позже не допустили к новым выборам. А в Молдавии была арестована глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, выступавшая против евроинтеграции, в преддверии переизбрания парламента. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Европейские государства все чаще демонстрируют признаки тоталитарных режимов, а политическая система, основанная на демократических принципах, осталась для них в прошлом. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем telegram-канале.  «Политическая система, основанная на демократических принципах: конкуренции и волеизъявлении граждан, а также правах и свободах, осталась в Европе в прошлом <...> Европейские государства превращаются в тоталитарные режимы во главе с непопулярными политиками и партиями», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что сегодня самых популярных политиков в Германии, Франции, Румынии и Молдавии, которые были против евроинтеграции и за сближение с Россией, лишают избирательных прав, привлекают к уголовной ответственности и не допускают к выборам. Володин подчеркнул, что власти европейских стран прибегают к репрессивным мерам против оппозиционных политиков и партий, что, по его мнению, свидетельствует о кризисе демократии на континенте. Володин напомнил, что популярную оппозиционную партию ФРГ «Альтернатива для Германии» признали экстремистской, а когда лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен вышла на первые строчки рейтингов, ее лишили избирательных прав на 5 лет и привлекли к суду. Кроме того, в Румынии в ноябре прошлого года были отменены результаты выборов, где победил представитель оппозиции Джорджеску, которого позже не допустили к новым выборам. А в Молдавии была арестована глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, выступавшая против евроинтеграции, в преддверии переизбрания парламента. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...