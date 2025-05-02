Володин: европейские государства превращаются в тоталитарные режимы

Европейские государства все чаще демонстрируют признаки тоталитарных режимов, а политическая система, основанная на демократических принципах, осталась для них в прошлом. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем telegram-канале.
«Политическая система, основанная на демократических принципах: конкуренции и волеизъявлении граждан, а также правах и свободах, осталась в Европе в прошлом <...> Европейские государства превращаются в тоталитарные режимы во главе с непопулярными политиками и партиями», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что сегодня самых популярных политиков в Германии, Франции, Румынии и Молдавии, которые были против евроинтеграции и за сближение с Россией, лишают избирательных прав, привлекают к уголовной ответственности и не допускают к выборам. Володин подчеркнул, что власти европейских стран прибегают к репрессивным мерам против оппозиционных политиков и партий, что, по его мнению, свидетельствует о кризисе демократии на континенте.
Володин напомнил, что популярную оппозиционную партию ФРГ «Альтернатива для Германии» признали экстремистской, а когда лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен вышла на первые строчки рейтингов, ее лишили избирательных прав на 5 лет и привлекли к суду. Кроме того, в Румынии в ноябре прошлого года были отменены результаты выборов, где победил представитель оппозиции Джорджеску, которого позже не допустили к новым выборам. А в Молдавии была арестована глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, выступавшая против евроинтеграции, в преддверии переизбрания парламента.
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