За сутки в Курганской области потушено шесть пожаров

В Курганской области за минувшие сутки произошло шесть пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
«За минувшие сутки в Зауралье ликвидировано 6 пожаров», — говорится в telegram-канале «МЧС Курганской области». В деревне Советская, селе Михайловка и на улице Промышленная в Кургане горели жилые дома, бани, постройки и техника — везде причиной стала неисправность или нарушение в работе электросети. Также потушены один ландшафтный пожар и два возгорания мусора. МЧС один раз выезжало на ДТП, происшествий на воде не было.
Ранее в Курганской области за сутки фиксировали до девяти пожаров, среди которых были возгорания в жилых и хозяйственных постройках, а также шесть ландшафтных пожаров. Основными причинами происшествий назывались нарушения при эксплуатации электросетей и печного оборудования, а также неосторожное обращение с огнем. Все возгорания были оперативно ликвидированы сотрудниками МЧС.
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