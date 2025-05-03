03 мая 2025
02 мая 2025

За сутки в Курганской области потушено шесть пожаров

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За сутки в Курганской области потушено шесть пожаров
За сутки в Курганской области потушено шесть пожаров Фото:

В Курганской области за минувшие сутки произошло шесть пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«За минувшие сутки в Зауралье ликвидировано 6 пожаров», — говорится в telegram-канале «МЧС Курганской области». В деревне Советская, селе Михайловка и на улице Промышленная в Кургане горели жилые дома, бани, постройки и техника — везде причиной стала неисправность или нарушение в работе электросети. Также потушены один ландшафтный пожар и два возгорания мусора. МЧС один раз выезжало на ДТП, происшествий на воде не было.

Ранее в Курганской области за сутки фиксировали до девяти пожаров, среди которых были возгорания в жилых и хозяйственных постройках, а также шесть ландшафтных пожаров. Основными причинами происшествий назывались нарушения при эксплуатации электросетей и печного оборудования, а также неосторожное обращение с огнем. Все возгорания были оперативно ликвидированы сотрудниками МЧС.

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В Курганской области за минувшие сутки произошло шесть пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. «За минувшие сутки в Зауралье ликвидировано 6 пожаров», — говорится в telegram-канале «МЧС Курганской области». В деревне Советская, селе Михайловка и на улице Промышленная в Кургане горели жилые дома, бани, постройки и техника — везде причиной стала неисправность или нарушение в работе электросети. Также потушены один ландшафтный пожар и два возгорания мусора. МЧС один раз выезжало на ДТП, происшествий на воде не было. Ранее в Курганской области за сутки фиксировали до девяти пожаров, среди которых были возгорания в жилых и хозяйственных постройках, а также шесть ландшафтных пожаров. Основными причинами происшествий назывались нарушения при эксплуатации электросетей и печного оборудования, а также неосторожное обращение с огнем. Все возгорания были оперативно ликвидированы сотрудниками МЧС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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