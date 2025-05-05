«Засунул руку в трусы»: зек обвинил сотрудника свердловской колонии в домогательствах

В тагильской тюрьме заключенный заявил, что его домогался надзиратель

05 мая 2025 в 19:47 Размер текста - 17 +

Инспектор ИК подал иск к заключенному Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) заключенный Алексей О. обвинил сотрудника ИК-12 в понуждении к действиям сексуального характера. По словам Алексея, старший инспектор отдела безопасности колонии Максим П. засунул ему руку в трусы. Подробнее об этой удивительной истории — в материале URA.RU. Из постановления об отказе в возбуждении дела (есть в распоряжении агентства) следует, что эпизод произошел 25 октября 2024 года. В тот день несколько сотрудников колонии, включая Максима, устроили внеплановый обыск в общежитии №4. «Из заявлений [Алексея] следует, что [Максим] подошел к нему и под предлогом обыска засунул руку в надетые на него трусы и взял его половой член. [Максим] был без перчаток, действия продолжались не менее минуты», — говорится в материалах дела. Максим заподозрил, что у Алексея в трусах якобы могли быть запрещенные в колонии предметы. Кроме того, силовик считал, что зек пытался уклониться от обыска. «Аналогичные действия [Максим] по отношению к [Алексею] совершил и 28 октября. Тогда [арестант] не хотел придавать истории огласку и не стал никуда обращаться. [Сейчас] он желает привлечь его к уголовной ответственности», — следует из постановления. Сокамерники описывают Алексея не с лучшей стороны Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Осужденный хотел, чтобы Максиму вменили ч. 1 ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Следователи не нашли состава преступления в действиях инспектора и вынесли отказ в возбуждении дела. Во время проверки сокамерники Алексея рассказали, что у него часто происходят конфликты с администрацией колонии и другими зеками. «Он постоянно чем-то недоволен, и из-за малозначительного повода начинает возмущаться», — говорится в документе. Кроме того, осужденные видели, как Максим проводил обыск. Никаких нарушений в его действий, по их словам, не было. «Во время проведения обысков [других осужденных Максим] боковым зрением заметил, как [Алексей] стал нервничать и пытался спешно покинуть жилую секцию. Поскольку поведение [Алексея] было подозрительным, это давало [Максиму] основания полагать, что у [осужденного] при себе могут быть запрещенные предметы, поэтому он произвел личный обыск. Личный обыск проводился в коридоре, поскольку [Алексей] успел выйти в дверной проем из секции. <…> Ничего запрещенного у арестанта не было», — установили следователи. Следователи вынесли отказ в возбуждении дела против инспектора ИК-12 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Алексей успел позвонить блогеру Грише Московскому (считается вором в законе, помогает заключенным) и рассказал, что до него якобы домогался Максим. После этого сотрудник ИК-12 заявил иск к осужденному. Он обвинил зека в распространении ложных сведений, порочащих его честь и репутацию. От Алексея он потребовал компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей. Ленинский райсуд Нижнего Тагила отказался рассматривать иск, вернув его Максиму (нарушена подсудность). В пресс-службе регионального ГУФСИН отказались комментировать историю. «Прошли проверки, какие еще комментарии», — ответили в ведомстве. Оперативно связаться с Максимом не удалось. К моменту публикации новости он не прочитал сообщение в мессенджере. Его ответ будет добавлен, если поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) заключенный Алексей О. обвинил сотрудника ИК-12 в понуждении к действиям сексуального характера. По словам Алексея, старший инспектор отдела безопасности колонии Максим П. засунул ему руку в трусы. Подробнее об этой удивительной истории — в материале URA.RU. Из постановления об отказе в возбуждении дела (есть в распоряжении агентства) следует, что эпизод произошел 25 октября 2024 года. В тот день несколько сотрудников колонии, включая Максима, устроили внеплановый обыск в общежитии №4. «Из заявлений [Алексея] следует, что [Максим] подошел к нему и под предлогом обыска засунул руку в надетые на него трусы и взял его половой член. [Максим] был без перчаток, действия продолжались не менее минуты», — говорится в материалах дела. Максим заподозрил, что у Алексея в трусах якобы могли быть запрещенные в колонии предметы. Кроме того, силовик считал, что зек пытался уклониться от обыска. «Аналогичные действия [Максим] по отношению к [Алексею] совершил и 28 октября. Тогда [арестант] не хотел придавать истории огласку и не стал никуда обращаться. [Сейчас] он желает привлечь его к уголовной ответственности», — следует из постановления. Осужденный хотел, чтобы Максиму вменили ч. 1 ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Следователи не нашли состава преступления в действиях инспектора и вынесли отказ в возбуждении дела. Во время проверки сокамерники Алексея рассказали, что у него часто происходят конфликты с администрацией колонии и другими зеками. «Он постоянно чем-то недоволен, и из-за малозначительного повода начинает возмущаться», — говорится в документе. Кроме того, осужденные видели, как Максим проводил обыск. Никаких нарушений в его действий, по их словам, не было. «Во время проведения обысков [других осужденных Максим] боковым зрением заметил, как [Алексей] стал нервничать и пытался спешно покинуть жилую секцию. Поскольку поведение [Алексея] было подозрительным, это давало [Максиму] основания полагать, что у [осужденного] при себе могут быть запрещенные предметы, поэтому он произвел личный обыск. Личный обыск проводился в коридоре, поскольку [Алексей] успел выйти в дверной проем из секции. <…> Ничего запрещенного у арестанта не было», — установили следователи. Алексей успел позвонить блогеру Грише Московскому (считается вором в законе, помогает заключенным) и рассказал, что до него якобы домогался Максим. После этого сотрудник ИК-12 заявил иск к осужденному. Он обвинил зека в распространении ложных сведений, порочащих его честь и репутацию. От Алексея он потребовал компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей. Ленинский райсуд Нижнего Тагила отказался рассматривать иск, вернув его Максиму (нарушена подсудность). В пресс-службе регионального ГУФСИН отказались комментировать историю. «Прошли проверки, какие еще комментарии», — ответили в ведомстве. Оперативно связаться с Максимом не удалось. К моменту публикации новости он не прочитал сообщение в мессенджере. Его ответ будет добавлен, если поступит.