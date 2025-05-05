В центр Екатеринбурга вывели военную технику, а улицы перекрыли. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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За порядком следят военнослужащие и полицейские
За порядком следят военнослужащие и полицейские Фото:

В Екатеринбурге вечером 5 мая перекрыли движение на нескольких центральных улицах для проведения репетиции парада Победы. Проезд закрыли раньше запланированного на один час — в 19:00, передает корреспондент URA.RU.

Движение обещали закрыть с 20:00 до 04:00, однако на некоторых участках это сделали раньше. Возле натянутых лент дежурят полицейские, которые направляют горожан в обход перекрытых улиц.

Следующая репетиция парада в центре города пройдет 7 мая с 12:00 до 05:00. Полный список улиц, где запретят ходить и ездить — в отдельном материале URA.RU.

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В Екатеринбурге вечером 5 мая перекрыли движение на нескольких центральных улицах для проведения репетиции парада Победы. Проезд закрыли раньше запланированного на один час — в 19:00, передает корреспондент URA.RU. Движение обещали закрыть с 20:00 до 04:00, однако на некоторых участках это сделали раньше. Возле натянутых лент дежурят полицейские, которые направляют горожан в обход перекрытых улиц. Следующая репетиция парада в центре города пройдет 7 мая с 12:00 до 05:00. Полный список улиц, где запретят ходить и ездить — в отдельном материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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