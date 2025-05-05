В Екатеринбурге вечером 5 мая перекрыли движение на нескольких центральных улицах для проведения репетиции парада Победы. Проезд закрыли раньше запланированного на один час — в 19:00, передает корреспондент URA.RU.
Движение обещали закрыть с 20:00 до 04:00, однако на некоторых участках это сделали раньше. Возле натянутых лент дежурят полицейские, которые направляют горожан в обход перекрытых улиц.
Следующая репетиция парада в центре города пройдет 7 мая с 12:00 до 05:00. Полный список улиц, где запретят ходить и ездить — в отдельном материале URA.RU.
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