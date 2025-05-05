Якушев вошел в состав Наблюдательного совета «Движения первых»

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Указ о включении Якушева в состав совета подписал президент РФ
Указ о включении Якушева в состав совета подписал президент РФ Фото:

Секретарь Генерального совета «Единая Россия», сенатор от Тюменской области Владимир Якушев вошел в состав Наблюдательного совета «Движения первых». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Утвердить прилагаемый состав Наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи „Движение первых“. <...> Состав: Якушев Владимир Владимирович — первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию)», — указано в документе.

«Движение первых» — это программа, созданная для воспитания и организации досуга детей и молодежи. Она объединяет молодежные организации страны. Главная цель движения — содействие проведению госполитики в интересах детей. В состав совета также вошли министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

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Секретарь Генерального совета «Единая Россия», сенатор от Тюменской области Владимир Якушев вошел в состав Наблюдательного совета «Движения первых». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. «Утвердить прилагаемый состав Наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи „Движение первых“. <...> Состав: Якушев Владимир Владимирович — первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию)», — указано в документе. «Движение первых» — это программа, созданная для воспитания и организации досуга детей и молодежи. Она объединяет молодежные организации страны. Главная цель движения — содействие проведению госполитики в интересах детей. В состав совета также вошли министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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