В одном из трамваев Екатеринбурга заметили горожанина с живым питоном на шее. Кадрами очевидцы поделились в социальных сетях.
«Необычного пассажира заметили сегодня в трамвае до Академического», — рассказали подписички telegram-канала «Инцидент Екатеринбург». Мнение комментаторов разделилось на два лагеря. Кого-то встреча со змеей в общественном транспорте только позабавила. Другие же наоборот возмутились отсутствием специальной переноски.
В августе прошлого года в Академическом районе группа быстрого реагирования устроила целую операцию, чтобы поймать гадюку. Змея умудрилась сбежать от хозяина и скрывалась от него на протяжении двух недель.
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