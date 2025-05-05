Пассажира с питоном на шее заметили в трамвае Екатеринбурга. Фото

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Необычный пассажир направлялся в сторону Академа
Необычный пассажир направлялся в сторону Академа Фото:

В одном из трамваев Екатеринбурга заметили горожанина с живым питоном на шее. Кадрами очевидцы поделились в социальных сетях.

«Необычного пассажира заметили сегодня в трамвае до Академического», — рассказали подписички telegram-канала «Инцидент Екатеринбург». Мнение комментаторов разделилось на два лагеря. Кого-то встреча со змеей в общественном транспорте только позабавила. Другие же наоборот возмутились отсутствием специальной переноски.

В августе прошлого года в Академическом районе группа быстрого реагирования устроила целую операцию, чтобы поймать гадюку. Змея умудрилась сбежать от хозяина и скрывалась от него на протяжении двух недель.

Питон в трамвае
Питон в трамвае
Фото:

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В одном из трамваев Екатеринбурга заметили горожанина с живым питоном на шее. Кадрами очевидцы поделились в социальных сетях. «Необычного пассажира заметили сегодня в трамвае до Академического», — рассказали подписички telegram-канала «Инцидент Екатеринбург». Мнение комментаторов разделилось на два лагеря. Кого-то встреча со змеей в общественном транспорте только позабавила. Другие же наоборот возмутились отсутствием специальной переноски. В августе прошлого года в Академическом районе группа быстрого реагирования устроила целую операцию, чтобы поймать гадюку. Змея умудрилась сбежать от хозяина и скрывалась от него на протяжении двух недель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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