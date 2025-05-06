«Труп пролежал три дня»: как в общежитии УрФУ нашли мертвым студента. Фото

В Екатеринбурге труп 19-летнего студента три дня пролежал в общежитии
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Учения ФСБ. Челябинск, ск рф, следственный комитет
На месте трагедии работали следователи Фото:
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Тело студента УрФУ с пакетом на голове нашли в Новокольцовском

Мертвого 19-летнего студента УрФУ Валерия Н. в комнате общежития обнаружили охранники, которые смогли выломать дверь. По предварительным данным, парень несколько дней не выходил на связь. Об этом URA.RU рассказал его знакомый.

«Видимо, его родные потеряли. Говорят, труп мог три дня пролежать в комнате. Ее вскрыли охранники с комендантом. Они и обнаружили тело», — сказал собеседник агентства.

Валерий родом из Каменска-Уральского. Он был на втором курсе института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ. По словам его друзей, парень любил программирование. Его родители в разводе. На звонки корреспондента они не отвечают. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.

Тело Валерия забрали сотрудники похоронной службы
Тело Валерия забрали сотрудники похоронной службы
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Мертвого 19-летнего студента УрФУ Валерия Н. в комнате общежития обнаружили охранники, которые смогли выломать дверь. По предварительным данным, парень несколько дней не выходил на связь. Об этом URA.RU рассказал его знакомый. «Видимо, его родные потеряли. Говорят, труп мог три дня пролежать в комнате. Ее вскрыли охранники с комендантом. Они и обнаружили тело», — сказал собеседник агентства. Валерий родом из Каменска-Уральского. Он был на втором курсе института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ. По словам его друзей, парень любил программирование. Его родители в разводе. На звонки корреспондента они не отвечают. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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