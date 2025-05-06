«Труп пролежал три дня»: как в общежитии УрФУ нашли мертвым студента. Фото

В Екатеринбурге труп 19-летнего студента три дня пролежал в общежитии

06 мая 2025 в 18:06 Размер текста - 17 +

На месте трагедии работали следователи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Тело студента УрФУ с пакетом на голове нашли в Новокольцовском Мертвого 19-летнего студента УрФУ Валерия Н. в комнате общежития обнаружили охранники, которые смогли выломать дверь. По предварительным данным, парень несколько дней не выходил на связь. Об этом URA.RU рассказал его знакомый. «Видимо, его родные потеряли. Говорят, труп мог три дня пролежать в комнате. Ее вскрыли охранники с комендантом. Они и обнаружили тело», — сказал собеседник агентства. Валерий родом из Каменска-Уральского. Он был на втором курсе института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ. По словам его друзей, парень любил программирование. Его родители в разводе. На звонки корреспондента они не отвечают. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU. Тело Валерия забрали сотрудники похоронной службы Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мертвого 19-летнего студента УрФУ Валерия Н. в комнате общежития обнаружили охранники, которые смогли выломать дверь. По предварительным данным, парень несколько дней не выходил на связь. Об этом URA.RU рассказал его знакомый. «Видимо, его родные потеряли. Говорят, труп мог три дня пролежать в комнате. Ее вскрыли охранники с комендантом. Они и обнаружили тело», — сказал собеседник агентства. Валерий родом из Каменска-Уральского. Он был на втором курсе института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ. По словам его друзей, парень любил программирование. Его родители в разводе. На звонки корреспондента они не отвечают. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.