Мертвого 19-летнего студента УрФУ Валерия Н. в комнате общежития обнаружили охранники, которые смогли выломать дверь. По предварительным данным, парень несколько дней не выходил на связь. Об этом URA.RU рассказал его знакомый.
«Видимо, его родные потеряли. Говорят, труп мог три дня пролежать в комнате. Ее вскрыли охранники с комендантом. Они и обнаружили тело», — сказал собеседник агентства.
Валерий родом из Каменска-Уральского. Он был на втором курсе института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ. По словам его друзей, парень любил программирование. Его родители в разводе. На звонки корреспондента они не отвечают. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
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