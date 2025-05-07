Минпромторг России объявил тендер на проведение научно-исследовательской работы по созданию перспективных магистрального и регионального самолетов. Об этом свидетельствуют опубликованные материалы госзакупки. Целью проекта является не только совершенствование характеристик уже существующих воздушных судов, но и стимулирование появления новых моделей российских самолетов.
«Минпромторг ищет подрядчика на выполнение научно-исследовательской работы по созданию перспективных магистрального и регионального самолетов. Задача — улучшение характеристик существующих судов и стимулирование появления новых», — пишет РБК со ссылкой на документы. Исследование, получившее рабочее название «Интеграл», охватывает вопросы развития как самих самолетов, так и авиационного оборудования.
В настоящее время стоимость контракта составляет 13,44 миллиарда рублей. Из этой суммы 12,59 миллиарда рублей предусмотрено на закупку расходных материалов, а фонд оплаты труда сотрудников оценивается в 286,6 миллиона рублей. При этом «стоимость рабочего времени специалистов» варьируется от 87,3 тысячи до 94,4 тысячи рублей в месяц. Если цена закупки останется на текущем уровне, организация, выигравшая конкурс, получит прибыль в размере 40 миллионов рублей по завершении исполнения контракта. В Минпромторге также уточнили сроки проведения тендера: итоги планируется подвести 16 мая текущего года.
Проект «Интеграл» является всесторонним развитием ряда научно-исследовательских программ — «Интеграл-МС», «Интеграл-РС» и «Интеграл-Т», реализованных по поручению Министерства промышленности в период с 2022 по 2024 годы. Как следует из информации, опубликованной в Единой информационной системе «Закупки» за 2022 год, на выполнение работ по проекту «Интеграл-МС» было выделено 2,6 миллиарда рублей, по «Интеграл-РС» — 3,5 миллиарда рублей, по «Интеграл-Т» — 2,9 миллиарда рублей. По итогам проведенных тендеров победителем по всем трем направлениям стал ФГБУ «Научно-исследовательский центр „Институт имени Жуковского“».
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