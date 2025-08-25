Солдаты ВСУ расстреляли женщину и перерезали горло ее ребенку с целью завладеть их автомобилем в районе Красноармейска (Покровска) в ДНР. Об этом заявил журналистам местный житель Сергей Власов.
«Там уже месяц назад двое военных, это всушники, убили мать и ее сына. Женщину застрелили, а ребенку перерезали горло. Также забрали их автомобиль — Mitsubishi. Машину позже обнаружили в Днепре», — рассказал Власов в разговоре с РИА Новости. По его словам, преступления со стороны украинских военных происходят в этом городе регулярно с 2014 года.
На покровском направлении продолжаются активные боевые действия. Основные бои проходят в районе самого Красноармейска. Сам город является важным логистическим центром для украинских сил в ДНР.
Россия неоднократно фиксировала преступления ВСУ и иностранных наемников на территории ЛДНР и в приграничье. Все они расследуются Следственным комитетом России. Президент РФ Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил о необходимости документировать все факты преступлений киевского режима для привлечения виновных к ответственности.
