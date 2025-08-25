ВСУ убили женщину и зарезали ее ребенка в ДНР ради машины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ убили женщину и перерезали горло ее ребенку ради авто, рассказал житель Красноармейска
ВСУ убили женщину и перерезали горло ее ребенку ради авто, рассказал житель Красноармейска Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Солдаты ВСУ расстреляли женщину и перерезали горло ее ребенку с целью завладеть их автомобилем в районе Красноармейска (Покровска) в ДНР. Об этом заявил журналистам местный житель Сергей Власов.

«Там уже месяц назад двое военных, это всушники, убили мать и ее сына. Женщину застрелили, а ребенку перерезали горло. Также забрали их автомобиль — Mitsubishi. Машину позже обнаружили в Днепре», — рассказал Власов в разговоре с РИА Новости. По его словам, преступления со стороны украинских военных происходят в этом городе регулярно с 2014 года.

На покровском направлении продолжаются активные боевые действия. Основные бои проходят в районе самого Красноармейска. Сам город является важным логистическим центром для украинских сил в ДНР.

Россия неоднократно фиксировала преступления ВСУ и иностранных наемников на территории ЛДНР и в приграничье. Все они расследуются Следственным комитетом России. Президент РФ Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил о необходимости документировать все факты преступлений киевского режима для привлечения виновных к ответственности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Солдаты ВСУ расстреляли женщину и перерезали горло ее ребенку с целью завладеть их автомобилем в районе Красноармейска (Покровска) в ДНР. Об этом заявил журналистам местный житель Сергей Власов. «Там уже месяц назад двое военных, это всушники, убили мать и ее сына. Женщину застрелили, а ребенку перерезали горло. Также забрали их автомобиль — Mitsubishi. Машину позже обнаружили в Днепре», — рассказал Власов в разговоре с РИА Новости. По его словам, преступления со стороны украинских военных происходят в этом городе регулярно с 2014 года. На покровском направлении продолжаются активные боевые действия. Основные бои проходят в районе самого Красноармейска. Сам город является важным логистическим центром для украинских сил в ДНР. Россия неоднократно фиксировала преступления ВСУ и иностранных наемников на территории ЛДНР и в приграничье. Все они расследуются Следственным комитетом России. Президент РФ Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил о необходимости документировать все факты преступлений киевского режима для привлечения виновных к ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...