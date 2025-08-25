В Турции прокомментировали новый раунд переговоров России и Украины

Власти Турции на данный момент не располагают информацией о продолжении переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Об этом российским журналистам рассказал дипломатический источник в Анкаре.
«У нас пока нет конкретной информации о том, будет ли продолжен процесс (переговоров России и Украины в Стамбуле — прим. ред. URA.RU). Стороны сами выбирают дату и место», — заявил источник РИА Новости.
Последний раз делегации из России и Украины встречались в Стамбуле в конце июля. Это был третий по счету раунд переговоров в 2025 году. В ходе общения российская сторона предложила украинской создать три рабочие группы, которые будут взаимодействовать в онлайн-формате. Москву представлял помощник президента РФ Владимир Мединский. Он затем уточнил, что окончательно поставить точку в украинском конфликте могут только главы государств.
Затем на Аляске прошла встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Россия вновь подчеркнула, что заинтересована в завершении конфликта. После состоялась встреча украинского лидера Владимира Зеленского с Трампом, сообщает Pravda.ru. В настоящий момент в мире обсуждается потенциальная встреча Путина и Зеленского, передает телеканал «Царьград».
Глава РФ отмечал, что готов к этой встрече при условии, если будет заранее согласована повестка. Также сообщалось, что министры иностранных дел стран «Большой семерки» на днях проведут переговоры, посвященные перспективам достижения мира на Украине, отмечает «Ридус».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.