Тот факт, что власти Литвы и Латвии отказали в предоставлении разрешения на пролет специального борта, на котором президент Сербии планировал совершить визит в Россию — очередной вопиющий случай. Такого мнения придерживается официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Страны ЕС продолжают практику ограничения суверенного права государств осуществлять свою внешнюю политику, задействуют для этого все подручные средства. Нынешний отказ — очередной вопиющий случай», — заявила Захарова. Ее позиция опубликована на официальном сайте МИД.
Захарова уточнила, что в рамках инициированной Брюсселем, в интересах киевских властей, кампании давления на европейских лидеров, предпринимаются меры по их удержанию от визитов в Москву. Захарова подчеркнула, что «наиболее рьяные есовцы» используют нецивилизованные методы, стремятся закрыть транспортные маршруты, ведущие в Россию.
Ранее сообщалось, что самолет Александра Вучича, летевший в Москву, совершил посадку в Баку. О причинах посадки не сообщается. Позже стало известно, что спецборт президента Сербии продолжил полет в РФ.
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