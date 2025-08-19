Bloomberg: США и ЕС работают, чтобы открыть путь к встрече Путина и Зеленского

США и Европа готовятся к встрече Путина и Зеленского
США и Европа готовятся к встрече Путина и Зеленского Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме

США и Европа немедленно начинают подготовку гарантий безопасности для Украины, чтобы открыть путь к возможной встрече президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

«Официальные лица США и Европы немедленно начнут работу над предоставлением Украине надёжных гарантий безопасности, чтобы открыть путь к исторической встрече президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского», — пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, гарантии якобы сосредоточены вокруг укрепления ВСУ и ограничений Украины на оружие и численность войск. 

Ранее прошла встреча президента США Дональда Трампа, Зеленского и европейских лидеров. Там они обсуждали урегулирование украинского конфликта и гарантии безопасности. После переговоров многие из лидеров Европы заявили о подготовке к возможной встрече Путина и Зеленского, и якобы Трамп даже звонил президенту России, чтобы обсудить этот вопрос.

