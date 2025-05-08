Путин поприветствовал Лукашенко в Кремле на английском языке

В Кремле президент России Владимир Путин поприветствовал лидера Белоруссии Александра Лукашенко на английском языке. Соответсвующее видео опубликовал telegram-канал «Вы слушали маяк».
«Welcom», — ответил Путин на вопрос Лукашенко о том, можно ли зайти. Лукашенко прибыл в Кремль на торжественный прием, посвященный юбилею Победы, в сопровождении своего сына Николая.
Ранее Лукашенко и Путин приняли участие в памятных мероприятиях в Волгограде, посвященных 80-летию Победы. Белорусского лидера встретили женщины-регулировщицы МВД.
Ранее Александр Лукашенко и Владимир Путин вместе приняли участие в памятных мероприятиях в Волгограде, посвященных 80-летию Победы, где белорусского лидера торжественно встретили женщины-регулировщицы МВД и угостили хлебом-солью. Тогда президенты также посетили мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы».
Ранее Александр Лукашенко вместе с Владимиром Путиным принял участие в памятных мероприятиях в Волгограде, посвященных 80-летию Победы, где его торжественно встретили женщины-регулировщицы МВД и вручили хлеб-соль. Лидеры двух стран также посетили мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы».
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