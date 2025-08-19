Силовики с лопатами задержали подозреваемого в подготовке теракта. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотрудники ФСБ для задержания облачились в спецовки работников коммунальных служб
Сотрудники ФСБ для задержания облачились в спецовки работников коммунальных служб Фото:

Федеральная служба безопасности России задержала мужчину, подозреваемого в подготовке теракта на территории Удмуртии, в костюмах коммунальных служб. Об этом сообщается в видео ФСБ.

Как передает РИА Новости, операция прошла в городе Глазов. Сотрудники ФСБ для задержания облачились в спецовки работников коммунальных служб. На оперативной съемке видно, как три человека в оранжевых жилетах с лопатами встречают подозреваемого на проселочной дороге. При его приближении они синхронно бросают инвентарь, быстро обездвиживают мужчину и надевают на него наручники.

Задержанный является выходцем из одной из стран Центральной Азии. Он планировал совершить поджог железнодорожного состава. Кроме того, в социальных сетях мужчина оправдывал теракт, произошедший в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Федеральная служба безопасности России задержала мужчину, подозреваемого в подготовке теракта на территории Удмуртии, в костюмах коммунальных служб. Об этом сообщается в видео ФСБ. Как передает РИА Новости, операция прошла в городе Глазов. Сотрудники ФСБ для задержания облачились в спецовки работников коммунальных служб. На оперативной съемке видно, как три человека в оранжевых жилетах с лопатами встречают подозреваемого на проселочной дороге. При его приближении они синхронно бросают инвентарь, быстро обездвиживают мужчину и надевают на него наручники. Задержанный является выходцем из одной из стран Центральной Азии. Он планировал совершить поджог железнодорожного состава. Кроме того, в социальных сетях мужчина оправдывал теракт, произошедший в концертном зале «Крокус Сити Холл».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...