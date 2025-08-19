Федеральная служба безопасности России задержала мужчину, подозреваемого в подготовке теракта на территории Удмуртии, в костюмах коммунальных служб. Об этом сообщается в видео ФСБ.
Как передает РИА Новости, операция прошла в городе Глазов. Сотрудники ФСБ для задержания облачились в спецовки работников коммунальных служб. На оперативной съемке видно, как три человека в оранжевых жилетах с лопатами встречают подозреваемого на проселочной дороге. При его приближении они синхронно бросают инвентарь, быстро обездвиживают мужчину и надевают на него наручники.
Задержанный является выходцем из одной из стран Центральной Азии. Он планировал совершить поджог железнодорожного состава. Кроме того, в социальных сетях мужчина оправдывал теракт, произошедший в концертном зале «Крокус Сити Холл».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.