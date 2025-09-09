«Трактор» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Нефтехимик»

Дубли нападающих Василия Глотова и Михаила Григоренко обеспечили челябинскому «Трактору» первую победу в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги. На стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске «черно-белые» 9 сентября одолели «Нефтехимик» со счетом 4:3.
«Есть первая победа в этом сезоне, 4:3. „Трактор“ побеждает „Нефтехимик“. На характере вырываем этот матч», — говорится в сообщении telegram-канала ХК «Трактор».
По две заброшенные шайбы Глотова и Григоренко стали ключевыми в ходе встречи. В клубе отметили, что победа далась непросто, но команде удалось проявить характер и вырвать важные очки на старте чемпионата.
Как сообщало URA.RU ранее, в первом гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ в Астане челябинский «Трактор» в поединке с «Барысом» проиграл со счетом 3:4. Судьбу челябинской команды решило дополнительное время, которое сыграло на пользу сопернику.
