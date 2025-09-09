В Челябинске руководитель Росавтодора Роман Новиков и первый замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Андрей Ксензов посетили завод «ДСТ-Урал». На производстве они ознакомились с мощностями и линейкой отечественной дорожной и специальной техники, сообщили URA.RU в пресс-службе упрдор «Южный Урал»
«В ходе визита руководитель ведомства подчеркнул, что Росавтодор совместно с профильными ведомствами и крупными отраслевыми организациями продолжает вести масштабную работу, направленную на повышение конкурентоспособности отечественной техники. И опытная эксплуатация новейших образцов на федеральных объектах дорожного строительства — один из ключевых этапов этой работы», — отметили в ведомстве.
В мероприятии также принял участие и.о. начальника ФКУ Упрдор «Южный Урал» Антон Антонов. Делегация осмотрела образцы техники, в том числе новейшие разработки на дистанционном управлении. По оценке специалистов, именно такие решения определяют будущее отрасли и будут востребованы на сложных дорожных объектах. По словам директора «ДСТ-Урал» Евгения Горелого, предприятие ежегодно выпускает более 800 единиц техники: экскаваторы, трубоукладчики, погрузчики, сельхозмашины и другую спецтехнику.
«Машины по характеристикам не уступают импортным, все комплектуются оборудованием для дистанционного управления. Уже вторую зиму подряд на челябинских дорогах работал в том числе беспилотный снегоуборщик. Мы готовы отвечать на запросы отрасли», — заявил Горелый.
В ведомстве отметили, что у власти и бизнеса существует общая заинтересованность в ускоренном развитии отечественных технологий. Стороны готовы к конструктивному взаимодействию, что особенно важно в условиях цифровой трансформации дорожной отрасли, подчеркнули в управлении.
