Российская гимнастка перешла в иностранную команду

Воспитанница калининградской школы художественной гимнастики Мария Мячина переехала в Израиль и получила право выступать за эту страну на международных соревнованиях. Об этом сообщили в Центре художественной гимнастики «Премьера».
«Мария Мячина раньше занималась в нашем центре, но года четыре назад перешла в другую школу», — передает ТАСС заявление. Уточняется, что впоследствии девочка переехала в Израиль.
Международная федерация гимнастики (FIG) выдала Мячиной лицензию, которая позволяет выступать за сборную Израиля на международных стартах до 26 февраля 2027 года. Ранее, в мае 2018 года, на турнире «Янтарные звездочки» в Калининграде юная гимнастка завоевала бронзовую медаль в своей возрастной категории.
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