Российская гимнастка перешла в иностранную команду

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14-летняя российская гимнастка приняла решение выступать за Израиль
14-летняя российская гимнастка приняла решение выступать за Израиль Фото:

 Воспитанница калининградской школы художественной гимнастики Мария Мячина переехала в Израиль и получила право выступать за эту страну на международных соревнованиях.  Об этом сообщили в Центре художественной гимнастики «Премьера». 

«Мария Мячина раньше занималась в нашем центре, но года четыре назад перешла в другую школу», — передает ТАСС заявление. Уточняется, что впоследствии девочка переехала в Израиль.

Международная федерация гимнастики (FIG) выдала Мячиной лицензию, которая позволяет выступать за сборную Израиля на международных стартах до 26 февраля 2027 года. Ранее, в мае 2018 года, на турнире «Янтарные звездочки» в Калининграде юная гимнастка завоевала бронзовую медаль в своей возрастной категории. 

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 Воспитанница калининградской школы художественной гимнастики Мария Мячина переехала в Израиль и получила право выступать за эту страну на международных соревнованиях.  Об этом сообщили в Центре художественной гимнастики «Премьера».  «Мария Мячина раньше занималась в нашем центре, но года четыре назад перешла в другую школу», — передает ТАСС заявление. Уточняется, что впоследствии девочка переехала в Израиль. Международная федерация гимнастики (FIG) выдала Мячиной лицензию, которая позволяет выступать за сборную Израиля на международных стартах до 26 февраля 2027 года. Ранее, в мае 2018 года, на турнире «Янтарные звездочки» в Калининграде юная гимнастка завоевала бронзовую медаль в своей возрастной категории. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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