Свердловскому бойцу заплатили 39 тысяч рублей за участие в СВО

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов помог участнику специальной военной операции из Талицы добиться полного объема положенных денежных выплат. Об этом парламентарий сообщил в соцсети.
«Обратилась супруга военнослужащего Олега М., который после заключения контракта в августе 2024 года получал только минимальное денежное довольствие — 39 тысяч рублей ежемесячно. При этом выплаты за участие в боевых действиях мужчине не начислялись», — пояснил в своем telegram-канале депутат. Попытки самостоятельно урегулировать ситуацию успехом не увенчались, после чего жена военнослужащего обратилась за поддержкой к Иванову.
Законодатель заявил, что связался с военной прокуратурой Центрального военного округа, где была проведена соответствующая проверка. В результате необходимых разбирательств бойцу назначили все причитающиеся выплаты. Соответствующие документы были оформлены и переданы в финансовое подразделение.
Позже супруга военнослужащего подтвердила, что все задолженности по денежному довольствию были полностью погашены. Иванов отметил, что считает восстановление справедливости в данном случае важным результатом совместной работы.
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