Свердловскому бойцу заплатили 39 тысяч рублей за участие в СВО

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Военный несколько месяцев не получал положенные выплаты (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов помог участнику специальной военной операции из Талицы добиться полного объема положенных денежных выплат. Об этом парламентарий сообщил в соцсети.

«Обратилась супруга военнослужащего Олега М., который после заключения контракта в августе 2024 года получал только минимальное денежное довольствие — 39 тысяч рублей ежемесячно. При этом выплаты за участие в боевых действиях мужчине не начислялись», — пояснил в своем telegram-канале депутат. Попытки самостоятельно урегулировать ситуацию успехом не увенчались, после чего жена военнослужащего обратилась за поддержкой к Иванову.

Законодатель заявил, что связался с военной прокуратурой Центрального военного округа, где была проведена соответствующая проверка. В результате необходимых разбирательств бойцу назначили все причитающиеся выплаты. Соответствующие документы были оформлены и переданы в финансовое подразделение.

Позже супруга военнослужащего подтвердила, что все задолженности по денежному довольствию были полностью погашены. Иванов отметил, что считает восстановление справедливости в данном случае важным результатом совместной работы.

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Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов помог участнику специальной военной операции из Талицы добиться полного объема положенных денежных выплат. Об этом парламентарий сообщил в соцсети. «Обратилась супруга военнослужащего Олега М., который после заключения контракта в августе 2024 года получал только минимальное денежное довольствие — 39 тысяч рублей ежемесячно. При этом выплаты за участие в боевых действиях мужчине не начислялись», — пояснил в своем telegram-канале депутат. Попытки самостоятельно урегулировать ситуацию успехом не увенчались, после чего жена военнослужащего обратилась за поддержкой к Иванову. Законодатель заявил, что связался с военной прокуратурой Центрального военного округа, где была проведена соответствующая проверка. В результате необходимых разбирательств бойцу назначили все причитающиеся выплаты. Соответствующие документы были оформлены и переданы в финансовое подразделение. Позже супруга военнослужащего подтвердила, что все задолженности по денежному довольствию были полностью погашены. Иванов отметил, что считает восстановление справедливости в данном случае важным результатом совместной работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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