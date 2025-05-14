Reuters: гарантии безопасности для Киева втянут Запад в конфликт с Россией

Западные страны опасаются предоставлять Украине гарантии безопасности, которые могут привести к их втягиванию в потенциальный конфликт с Россией. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, участвующие в обсуждениях возможного мирного урегулирования.
«Любая действенная гарантия безопасности обрекает Запад на потенциальный будущий конфликт с Россией, а любая бессильная сделка по безопасности оставит Украину беззащитной», — сообщает агентство, ссылаясь на источники. Те отмечают, что сейчас рассматриваются варианты соглашений, которые могли бы обеспечить Украине защиту, однако ни один из них пока не нашел поддержки у всех заинтересованных сторон.
В качестве возможной модели обсуждается соглашение, аналогичное статье 5 договора НАТО, обязывающей союзников защищать друг друга в случае нападения. Однако Украина не является членом альянса, что усложняет реализацию подобных обязательств.
В проекте соглашения, с которым агентство ознакомилось, рассматривался вариант постоянного нейтралитета Украины в обмен на гарантии безопасности от пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН — Великобритании, Китая, Франции, России и США, а также других государств, включая Беларусь, Канаду, Германию, Израиль, Польшу и Турцию. Такие условия обсуждались в рамках неудавшихся переговоров в 2022 году. Решение о предоставлении Украине гарантий безопасности остается предметом сложных переговоров и вызывает значительные разногласия среди западных партнеров.
В Стамбуле 15 мая запанированы переговоры между Россией и Украиной, где стороны планируют обсудить глобальные причины конфликта в целом. От России состав делегации пока не озвучили, а от Украины планировал прилететь лично глава страны Владимир Зеленский. Однако затем в Офисе украинского главы заявили, что Зеленский не поедет в Турцию, если там не будет Владимира Путина.
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