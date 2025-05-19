Армения не обсуждает вывод российской военной базы

Российская военная база останется на территории Армении (фото из архива)
Российская военная база остается на территории Армении, вопрос об обратном не рассматривался. Об этом сообщил спикер парламента Армении Ален Симонян.
«Армения не обсуждает возможность вывода российской военной базы», — отметил он на брифинге. Слова Симоняна передает ТАСС.
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