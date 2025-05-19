Армения не обсуждает вывод российской военной базы

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Российская военная база останется на территории Армении (фото из архива)
Российская военная база останется на территории Армении (фото из архива) Фото:

Российская военная база остается на территории Армении, вопрос об обратном не рассматривался. Об этом сообщил спикер парламента Армении Ален Симонян.

«Армения не обсуждает возможность вывода российской военной базы», — отметил он на брифинге. Слова Симоняна передает ТАСС.

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Российская военная база остается на территории Армении, вопрос об обратном не рассматривался. Об этом сообщил спикер парламента Армении Ален Симонян. «Армения не обсуждает возможность вывода российской военной базы», — отметил он на брифинге. Слова Симоняна передает ТАСС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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