Цены на такси взлетели в Екатеринбурге из-за ливня. Скрин

20 мая 2025 в 18:58 Размер текста - 17 +

Из-за дождя вскочили цены на такси (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге на фоне проливного дождя выросли тарифы на услуги такси. Как сообщили читатели URA.RU, стоимость поездок увеличилась примерно вдвое. Так, средняя цена поездки на такси из центра города до улицы Сулимова достигает примерно 685 рублей, хотя ранее за этот маршрут обычно платили около 250 рублей. Аналогичная ситуация наблюдается и при поездках до ВИЗа: теперь стоимость составляет порядка 712 рублей вместо прежних 200. Жители окраин Екатеринбурга отмечают, что минимальная сумма, необходимая для вызова такси, начинается от 1000 рублей. Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий в городе образовались заторы, уровень пробок достиг отметки в 7 баллов. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на 20 мая прогнозировались осадки в виде дождя. Вероятность грозы специалисты оценивали на уровне 45%. Скрин: читатель URA.RU Скрин: читатель URA.RU Скрин: читатель URA.RU Скрин: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на фоне проливного дождя выросли тарифы на услуги такси. Как сообщили читатели URA.RU, стоимость поездок увеличилась примерно вдвое. Так, средняя цена поездки на такси из центра города до улицы Сулимова достигает примерно 685 рублей, хотя ранее за этот маршрут обычно платили около 250 рублей. Аналогичная ситуация наблюдается и при поездках до ВИЗа: теперь стоимость составляет порядка 712 рублей вместо прежних 200. Жители окраин Екатеринбурга отмечают, что минимальная сумма, необходимая для вызова такси, начинается от 1000 рублей. Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий в городе образовались заторы, уровень пробок достиг отметки в 7 баллов. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на 20 мая прогнозировались осадки в виде дождя. Вероятность грозы специалисты оценивали на уровне 45%.