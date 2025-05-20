Путину в Курской области рассказали о героях-волонтерах из Екатеринбурга

Президент России Владимир Путин посетил Курскую область впервые с момента полного освобождения региона. На встрече ему рассказали о волонтерах из Екатеринбурга, которые работали здесь четыре месяца. Информация об этом появилась на сайте Кремля.
«Самое запоминающееся — ребята из Екатеринбурга, они приехали сюда в начале августа, уехали только в конце ноября, то есть их не останавливало то, что Екатеринбург находится не так близко от Курской области», — поделился доброволец Всероссийского студенческого корпуса спасателей Денис Солдатов. Он назвал их героями.
Также президент провел в Курчатове совещание с руководителями муниципалитетов Курской области. Одним из ключевых пунктов программы стала инспекция строящейся Курской атомной электростанции-2.
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