20 мая 2025

Путину в Курской области рассказали о героях-волонтерах из Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин обсудил с волонтерами их работу в регионе
Владимир Путин обсудил с волонтерами их работу в регионе Фото:

Президент России Владимир Путин посетил Курскую область впервые с момента полного освобождения региона. На встрече ему рассказали о волонтерах из Екатеринбурга, которые работали здесь четыре месяца. Информация об этом появилась на сайте Кремля.

«Самое запоминающееся — ребята из Екатеринбурга, они приехали сюда в начале августа, уехали только в конце ноября, то есть их не останавливало то, что Екатеринбург находится не так близко от Курской области», — поделился доброволец Всероссийского студенческого корпуса спасателей Денис Солдатов. Он назвал их героями. 

Также президент провел в Курчатове совещание с руководителями муниципалитетов Курской области. Одним из ключевых пунктов программы стала инспекция строящейся Курской атомной электростанции-2. 

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Президент России Владимир Путин посетил Курскую область впервые с момента полного освобождения региона. На встрече ему рассказали о волонтерах из Екатеринбурга, которые работали здесь четыре месяца. Информация об этом появилась на сайте Кремля. «Самое запоминающееся — ребята из Екатеринбурга, они приехали сюда в начале августа, уехали только в конце ноября, то есть их не останавливало то, что Екатеринбург находится не так близко от Курской области», — поделился доброволец Всероссийского студенческого корпуса спасателей Денис Солдатов. Он назвал их героями.  Также президент провел в Курчатове совещание с руководителями муниципалитетов Курской области. Одним из ключевых пунктов программы стала инспекция строящейся Курской атомной электростанции-2. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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