Глава евродипломатии Европейского союза Кая Каллас была отстранена от процесса подготовки ключевых документов, связанных с оборонной политикой союза. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. По их информации, в Брюсселе и других столицах ЕС накапливаются разочарования ее методами работы.
«По поступающей в СВР информации, в Брюсселе начинают признавать, что ошиблись с назначением К. Каллас на пост высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности», — говорится в сообщении ведомства, сообщает РИА Новости. Кроме того, документы стратегического планирования в области оборонной политики Евросоюза теперь готовятся без участия Каллас, что является прямым следствием выраженного недовольства со стороны председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
По информации СВР, дипломатическое недовольство вызвала и ее публичная критика президента США Дональда Трампа, что привело к охлаждению отношений между Брюсселем и Вашингтоном. Госдепартамент США якобы игнорирует Каллас в связи с ее бестактностью и недавними заявлениями. «Роль Каллас также практически сведена к нулю в обсуждении темы украинского урегулирования», — говорится в заявлении СВР.
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