СФ одобрил закон о локализации автомобилей для такси

Совет Федерации одобрил закон, который устанавливает требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Согласно закону, для включения автомобиля в региональный реестр легковых такси потребуется, чтобы его уровень локализации соответствовал установленным правительством РФ нормам для государственных закупок. Или автомобиль должен быть произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.
Теперь совокупное количество баллов локализации должно соответствовать совокупному количеству баллов, установленному правительством Российской Федерации для государственных закупок. Кроме того, уточняется, что исключения из новых требований предусмотрены для Калининградской области, Сибири и Дальнего Востока. В этих регионах правила не будут действовать до 1 марта 2028 года (Калининградская область и субъекты СФО) и до 1 марта 2030 года (субъекты ДФО).
В законе также прописан перечень сведений, необходимых для внесения автомобиля в региональный реестр такси: марка, модель, год выпуска, государственный регистрационный номер, идентификационный номер транспортного средства или основного компонента (при его отсутствии). Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года. Балльная система оценки локализации автопромышленности действует в России с 2019 года и используется для допуска техники к участию в государственных контрактах.
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