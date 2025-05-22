Герой посмертно: Путин наградил белгородского бойца медалью за спасение людей

Путин посмертно наградил бойца Жилина медалью «За спасение погибавших»
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Владимир Путин посмертно наградил медалью бойца из Белгородской области за мужество
Владимир Путин посмертно наградил медалью бойца из Белгородской области за мужество Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью «За спасение погибавших» бойца территориальной самообороны в Белгородской области Ивана Жилина. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

«За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью „За спасание погибавших“ Жилина Ивана Александровича — коммерческого директора ООО „Авангард-Ойл“, Белгородская область (посмертно)», — говорится в указе.  Кроме Ивана Жилина, медалями также отмечены директор ООО «Лайнер31» Игорь Лахонин и капитан-механик патрульного катера Межрегионального территориального управления Ространснадзора по Северо-Западному федеральному округу.

Медаль «За спасение погибавших» является государственной наградой Российской Федерации, вручаемой гражданам за проявленное мужество при спасении людей. Данная награда была учреждена 2 марта 1994 года. Ею могут быть отмечены лица, совершившие героические поступки по спасению людей во время природных катастроф, на водоемах, под землей, при ликвидации пожаров, а также в иных обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью «За спасение погибавших» бойца территориальной самообороны в Белгородской области Ивана Жилина. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. «За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью „За спасание погибавших“ Жилина Ивана Александровича — коммерческого директора ООО „Авангард-Ойл“, Белгородская область (посмертно)», — говорится в указе.  Кроме Ивана Жилина, медалями также отмечены директор ООО «Лайнер31» Игорь Лахонин и капитан-механик патрульного катера Межрегионального территориального управления Ространснадзора по Северо-Западному федеральному округу. Медаль «За спасение погибавших» является государственной наградой Российской Федерации, вручаемой гражданам за проявленное мужество при спасении людей. Данная награда была учреждена 2 марта 1994 года. Ею могут быть отмечены лица, совершившие героические поступки по спасению людей во время природных катастроф, на водоемах, под землей, при ликвидации пожаров, а также в иных обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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