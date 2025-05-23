Челябинский депутат Виген Мхитарян рассказал, почему идет в ЗСО и дал прогноз на результат выборов

Депутат гордумы Челябинска Виген Мхитарян принимает участие в праймериз
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Виген Мхитарян объяснил свое желание участвовать в праймериз
Виген Мхитарян объяснил свое желание участвовать в праймериз Фото:

Депутат гордумы Челябинска Виген Мхитарян принимает участие в праймериз перед осенними выборами в заксобрание региона. Он рассказал URA.RU, почему принял такое решение.

"Помогая людям за пределами своего округа, не раз сталкивался с ситуацией, что это вызывает недоумение, а каких то случаях негатив у местных представителей власти. Тогда у меня возникла стать депутатом областного парламента по спискам партии, чтобы не было привязки к округам", — пояснил Мхитарян.

Мхитарян отметил, что у него было два варианта развития событий — либо снимать с себя полномочия депутата гордумы и помогать людям, как предприниматель, либо повышать свой статус и получать новый опыт на уровне всего региона. Он подчеркнул, что не исключает оба варианта, так как на продвижение в размерах области требуются колоссальные ресурсы, и не будет направлять на это деньги.

"Я считаю, что мое избрание маловероятно и сравнимо с чудом. Я сам в это не верю, потому что оценил, сколько будет стоить предвыборная компания, баннера, всяческие предвыборные технологии по всей области, чтобы меня узнали и проголосовали за меня, тем более с моей фамилией. Я не стал вкладывать на это средства, тем более сейчас, когда все деньги уходят на СВО", — добавил депутат.

Времени для голосования осталось немного - итоги праймериз подведут вечером 25 мая. Однако он поблагодарил всех, кто его поддерживает, мотивирует на добрые дела. Он добавил, что будет продолжать свою работу.

В Челябинской области стартовало электронное предварительное голосование партии «Единая Россия» перед осенними выборами в заксобрание региона и органы местного самоуправления. В процедуре участвует рекордное количество кандидатов.

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Депутат гордумы Челябинска Виген Мхитарян принимает участие в праймериз перед осенними выборами в заксобрание региона. Он рассказал URA.RU, почему принял такое решение. "Помогая людям за пределами своего округа, не раз сталкивался с ситуацией, что это вызывает недоумение, а каких то случаях негатив у местных представителей власти. Тогда у меня возникла стать депутатом областного парламента по спискам партии, чтобы не было привязки к округам", — пояснил Мхитарян. Мхитарян отметил, что у него было два варианта развития событий — либо снимать с себя полномочия депутата гордумы и помогать людям, как предприниматель, либо повышать свой статус и получать новый опыт на уровне всего региона. Он подчеркнул, что не исключает оба варианта, так как на продвижение в размерах области требуются колоссальные ресурсы, и не будет направлять на это деньги. "Я считаю, что мое избрание маловероятно и сравнимо с чудом. Я сам в это не верю, потому что оценил, сколько будет стоить предвыборная компания, баннера, всяческие предвыборные технологии по всей области, чтобы меня узнали и проголосовали за меня, тем более с моей фамилией. Я не стал вкладывать на это средства, тем более сейчас, когда все деньги уходят на СВО", — добавил депутат. Времени для голосования осталось немного - итоги праймериз подведут вечером 25 мая. Однако он поблагодарил всех, кто его поддерживает, мотивирует на добрые дела. Он добавил, что будет продолжать свою работу. В Челябинской области стартовало электронное предварительное голосование партии «Единая Россия» перед осенними выборами в заксобрание региона и органы местного самоуправления. В процедуре участвует рекордное количество кандидатов.
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