Главный стиляга России Валерий Сюткин дал старт третьему сезону Летнего театра в парке Маяковского. Более 1000 екатеринбуржцев собрались в +11 градусов, чтобы вживую послушать «Король оранжевое лето», «Москва-Нева» и другие хиты, передает корреспондент URA.RU.
«Будет энергично, потому что, чтобы согреться, надо больше двигаться. Сегодня для вас, с уважением и симпатией ко всем, кто нашел возможность прийти на открытие летнего сезона в этот очаровательный парк, Сюткин и „Рок-н-ролл Бэнд“», — сказал в начале концерта Сюткин. Ему компанию на сцене составили саксофонист Михаил Савин, клавишник Юрий Луценко, басист Игорь Кондур и барабанщик Андрей Никонов.
Попасть на концерт можно было по билетам, они стоили от 2000 до 5000 рублей. Несмотря на то, что погода не особо располагала к концертам на свежем воздухе, на открытой площадке вечером в пятницу собралось более 1000 человек (вместимость 1200 человек). Те, кто похитрее, смотрели концерт через забор. Среди VIP-гостей были замечены директор «Ночи музыки» Евгений Горенбург и заместитель свердловского губернатора Алексей Шмыков.
Люди встречали каждую песню Сюткина овациями, громко подпевали, срывались с места и начинали танцевать под джазовые мелодии. Между песнями Валерий Сюткин делился историями из жизни и признался, что немного приболел, а в середине концерта, чтобы не простыть еще больше, попросил чашку горячей воды.
Летний театр в парке Маяковского открывает новый сезон с 23 мая. До осени екатеринбуржцев ждут концерты звезд, различные фестивали и спектакли. Кого можно будет увидеть на площадке — в афише URA.RU.
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