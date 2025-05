В главный парк Екатеринбурга съедутся звезды со всей России

В Летнем театре ЦПКиО в Екатеринбурге споют Валерий Сюткин и Дельфин

Лидер группы Blues Doctors Владимир Демьянов выступит в спектакле «Потерянный рай» Фото: Размик Закарян © URA.RU Летний театр в парке Маяковского открывает новый сезон: екатеринбуржцев ждут концерты звезд, фестивали и спектакли. Все мероприятия будут платными и учтут как интересы взрослых, так и детей. Кто выступит на площадке летом — в материале URA.RU. 23 мая: заслуженный артист России Валерий Сюткин в сопровождении «Рок-н-ролл бэнда» откроет новый сезон площадки. Гости услышат песни «Король оранжевое лето», «Московские окна», «Москва-Нева», «Семь тысяч над Землей» и другие зажигательные песни. 30 и 31 мая: на иммерсивном спектакле Lumisfera прозвучат культовые произведения классической и популярной музыки. Дополнят атмосферу 3000 свечей. 4 июня: театр «Провинциальные танцы» покажет спектакль «Кто мы, откуда, куда мы идем?». Постановку, которая полюбилась многим, покажут на открытом воздухе. 6 июня: «Сказка о царе Салтане» с оркестром от Детской филармонии. Трехчасовую оперу Николая Римского-Корсакова сократили до часа, подойдет для детей от 6 лет. 7 июня: «Мультхиты в стиле джаз» от Макса Юдина и Ирины Макаровой. Музыканты исполнят песни из любимых картин «Союзмультфильма». Также на большом экране покажут фрагменты мультфильмов. 10 июня: лидер группы «Ромарио» Роман Луговых отметит двойной юбилей: свой и коллектива. Компанию на сцене ему составят народный артист России Олег Митяев, певец Павел Пиковский и камерный оркестр B-A-C-H. 13 июня: симфоническое шоу от оркестра «Модерн». 40 музыкантов, певец Василий Беля и гитарист Кирилл Терентьев исполнят легендарные рок-композиции Led Zeppelin, Nirvana, AC/DC, Queen, Muse, Rammstein и других групп. 15 июня: шоу барабанщиков «Чувство ритма» покажет новую программу. Зрители услышат саундтреки из фильмов о космосе и новые аранжировки известных мелодий из детства. 1 июля: мультиинструменталист Виталий Погосян познакомит слушателей с дудуком. На нем он сыграет песни из фильмов «Дюна», «Гладиатор», «Последний самурай», а также покажет, как инструмент звучит в джазе. 13 июля: певец Леонида Овруцкого и группа «Кватро» исполнят отечественные и зарубежные хиты. Екатеринбуржцы услышат, как старые песни могут предстать в новом свете. 16 июля: музыканты устроят The Scorpions tribute show. На нем артисты воссоздадут концерты группы Scorpions, все это дополнит симфонический оркестр. 17 июля: саундтреки по турецким сериалам представят на шоу Symphony of the Cinema. Горожане смогут насладиться мелодиями из «Великолепного века», «Клюквенного щербета», «Черной любви», «Постучись в мою дверь» и других картин. 24 июля: в рамках музыкального проекта Red Summer на сцену в театре выйдет самый прослушиваемый коллектив России «Комната культуры». Песни «Поезда», «Привет», «Все они о тебе» и другие хиты гости парка смогут услышать вживую. 25 июля: шоумен Стас Ярушин с командой программы «МУЗLOFT» также выступит в Летнем театре. Помимо песен, организаторы обещают, что артист будет много шутить и общаться со зрителями. 2 августа: вновь под открытым небом пройдет джазово-поэтический фестиваль «Послушайте. Хедлайнерами мероприятия стали заслуженный артист России Евгений Маргулис, грузинская певица Меги Гогитидзе, джазовая артистка Варвара Убель, группы Muchachos Band и Tropical Winds. 7 августа: рок-группа «Эпидемии» устроит симфонический концерт в рамках Red Summer. Со сцены прозвучат гитарные партии и лиричные баллады о битве света и тьмы. 14 августа: также на проекте выступит один из первых рэперов России Дельфин. Фанаты услышат хиты и новинки, а также насладятся живой скрипкой и световым шоу. 17 августа: иллюзионисты и трюкачи выступят на Фестивале волшебников. Среди гостей ожидаются всемирно известные артисты. 21 августа: спектакль-откровение «Потерянный рай» от режиссера Елены Павловой и драматурга Ирады Берг. В постановке участвуют пианист Борис Березовский, группа Blues Doctors и Марина Зудина из МХТ им. Чехова, Олеся Соколова из Александринского театра и Иван Батарев из Театра им. Ленсовета.

