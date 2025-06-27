Екатеринбургского рэпера Наума Блика признали иноагентом

Минюст РФ обновил реестр иностранных агентов. В частности, в него попал екатеринбургский музыкант Дмитрий Иордатий, более известный под сценическим псевдонимом Наум Блик.
«В реестр иностранных агентов включены Е.А. Егорченко, И.М. Звягин, Т.В. Иманова, Д.Н. Иордатий, А.А. Клыга, а также Е.С. Трикоз», — сообщается на сайте Минюста РФ.
Рэп-артист Иордатий переехал из России во Францию в 2022 году. Там музыкант подрабатывал няней, сторожем и готовил на кухне в «Бургер Кинге». В России Иордатий считался одним из основоположников уральского рэпа. Помимо сольного творчества, он состоял в екатеринбургском коллективе Ek-Playaz.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!