Боец ВС РФ отрезал себе ступню, чтобы выжить

Российский боец подорвался на мине и отрезал ступню, и этот шаг спас ему жизнь
Боец российской армии, потерявший ступню в результате подрыва на мине в зоне спецоперации, спас себе жизнь, проведя ампутацию поврежденной конечности самостоятельно. Об этом сообщил врач-анестезиолог медицинской службы спецназа «Ахмат» и четвертой бригады, третьей армии Минобороны РФ с позывным Кетанов.

«Пациент наступил, по-моему, на мину, или неудачно прилетел осколок — ему оторвало ступню, кажется, левую. Она держалась на мягких тканях и сильно мешала ему ползти. Его не могли долго эвакуировать, и он несколько часов пробирался сам. Попросил скинуть (с дрона, — прим. URA.RU) ему нож и сам отрезал себе эту ступню», — рассказал Кетанов, его слова передает РИА Новости.

Врач пояснил, что именно это решение позволило бойцу выжить и дождаться эвакуации. Медик отметил, что боец приехал в госпиталь в стабильном состоянии и спокойно рассказал о случившемся. Специалист подчеркнул, что благодаря современным технологиям протезирования у пациента есть все шансы вернуться к полноценной жизни.

