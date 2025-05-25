Решения по месту и времени второго раунда переговоров пока не принято

Решение о месте и времени проведения следующего раунда переговоров между Россией и Украиной пока не принято. Об этом сообщили журналисты со ссылкой на источник в Стамбуле, где ранее проходили переговоры сторон.
«Решений по месту и времени нового раунда переговоров между Россией и Украиной пока не принято», — сообщил источник РИА "Новости". Других подробностей не приводится.
Ранее в Стамбуле прошли переговоры между представителями России и Украины. Инициатива проведения данных переговоров исходила от президента России Владимира Путина. Российскую сторону возглавил помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский. Президент Украины Владимир Зеленский выразил свою заинтересованность в диалоге, однако лично на переговорах он не присутствовал.
Как писала The Wall Street Journal (WSJ), новый раунд переговоров между Россией и Украиной может состояться в Ватикане в середине июня с участием делегации США. Однако, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, у делегаций России и Украины нет договоренностей о проведении второго раунда переговоров в резиденции Папы Римского.
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