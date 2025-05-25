Решения по месту и времени второго раунда переговоров пока не принято

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Место проведения второго раунда переговоров еще неопределено
Место проведения второго раунда переговоров еще неопределено Фото:
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Мирные переговоры между Россией и Украиной

Решение о месте и времени проведения следующего раунда переговоров между Россией и Украиной пока не принято. Об этом сообщили журналисты со ссылкой на источник в Стамбуле, где ранее проходили переговоры сторон.

«Решений по месту и времени нового раунда переговоров между Россией и Украиной пока не принято», — сообщил источник РИА "Новости". Других подробностей не приводится.

Ранее в Стамбуле прошли переговоры между представителями России и Украины. Инициатива проведения данных переговоров исходила от президента России Владимира Путина. Российскую сторону возглавил помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский. Президент Украины Владимир Зеленский выразил свою заинтересованность в диалоге, однако лично на переговорах он не присутствовал.

Как писала The Wall Street Journal (WSJ), новый раунд переговоров между Россией и Украиной может состояться в Ватикане в середине июня с участием делегации США. Однако, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, у делегаций России и Украины нет договоренностей о проведении второго раунда переговоров в резиденции Папы Римского.

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Решение о месте и времени проведения следующего раунда переговоров между Россией и Украиной пока не принято. Об этом сообщили журналисты со ссылкой на источник в Стамбуле, где ранее проходили переговоры сторон. «Решений по месту и времени нового раунда переговоров между Россией и Украиной пока не принято», — сообщил источник РИА "Новости". Других подробностей не приводится. Ранее в Стамбуле прошли переговоры между представителями России и Украины. Инициатива проведения данных переговоров исходила от президента России Владимира Путина. Российскую сторону возглавил помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский. Президент Украины Владимир Зеленский выразил свою заинтересованность в диалоге, однако лично на переговорах он не присутствовал. Как писала The Wall Street Journal (WSJ), новый раунд переговоров между Россией и Украиной может состояться в Ватикане в середине июня с участием делегации США. Однако, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, у делегаций России и Украины нет договоренностей о проведении второго раунда переговоров в резиденции Папы Римского.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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