25 мая 2025

Под Екатеринбургом ограничили движение на федеральной трассе

На 326-м километре Пермского тракта ограничили движение в сторону Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Движение осуществляется по одной полосе (архивное фото)
Движение осуществляется по одной полосе (архивное фото) Фото:

На 326-м километре трассы Р-242 утром 26 мая ограничили движение в сторону Екатеринбурга. Сейчас там проводят дорожные работы, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На автодороге Р-242 км 326 (Первоуральск) на проезжей части производятся дорожные работы! Движение осуществляется по одной полосе в направлении Екатеринбурга», — предупредили там.

Водителей просят отнестись с пониманием к ситуации и заранее спланировать маршрут. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На 326-м километре трассы Р-242 утром 26 мая ограничили движение в сторону Екатеринбурга. Сейчас там проводят дорожные работы, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На автодороге Р-242 км 326 (Первоуральск) на проезжей части производятся дорожные работы! Движение осуществляется по одной полосе в направлении Екатеринбурга», — предупредили там. Водителей просят отнестись с пониманием к ситуации и заранее спланировать маршрут. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...