Под Екатеринбургом ограничили движение на федеральной трассе

Движение осуществляется по одной полосе (архивное фото)
На 326-м километре трассы Р-242 утром 26 мая ограничили движение в сторону Екатеринбурга. Сейчас там проводят дорожные работы, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге Р-242 км 326 (Первоуральск) на проезжей части производятся дорожные работы! Движение осуществляется по одной полосе в направлении Екатеринбурга», — предупредили там.
Водителей просят отнестись с пониманием к ситуации и заранее спланировать маршрут. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.
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