Пойманного в Челябинской области дезертира спецоперации осудили на шесть лет строгого режима

Дезертир из Республики Казахстан, пытавшийся скрыться от службы на СВО на территории Челябинской области, осужден на шесть лет колонии строгого режима. Кроме того, ему предстоит выплатить штраф, сообщили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда.
«Военнослужащий признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 338 и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ, по совокупности которых ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере ста тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу», — уточнили в пресс-службе суда.
Житель Республики Казахстан в сентябре 2024 года заключил контракт на прохождение военной службы с Министерством обороны РФ. Получив деньги, 1 октября он не вернулся из увольнения в военную часть Ростовской области, а купил мотоцикл и попытался пересечь границу с Челябинской областью в Варненском районе. 15 октября 2024 его задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России.
Другой дезертир из Казахстана был обнаружен ранее в Копейске. 58-летний мужчина самовольно оставил место воинской службы и скрылся на территории Челябинской области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!