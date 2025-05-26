Пойманного в Челябинской области дезертира спецоперации осудили на шесть лет строгого режима

Пойманного в Челябинской области дезертира спецоперации отправят в тюрьму
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Дезертир будет отбывать наказание в колонии строгого режима (архивное фото)
Дезертир будет отбывать наказание в колонии строгого режима (архивное фото) Фото:

Дезертир из Республики Казахстан, пытавшийся скрыться от службы на СВО на территории Челябинской области, осужден на шесть лет колонии строгого режима. Кроме того, ему предстоит выплатить штраф, сообщили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда.

«Военнослужащий признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 338 и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ, по совокупности которых ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере ста тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу», — уточнили в пресс-службе суда.

Житель Республики Казахстан в сентябре 2024 года заключил контракт на прохождение военной службы с Министерством обороны РФ. Получив деньги, 1 октября он не вернулся из увольнения в военную часть Ростовской области, а купил мотоцикл и попытался пересечь границу с Челябинской областью в Варненском районе. 15 октября 2024 его задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России.

Другой дезертир из Казахстана был обнаружен ранее в Копейске. 58-летний мужчина самовольно оставил место воинской службы и скрылся на территории Челябинской области.

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Дезертир из Республики Казахстан, пытавшийся скрыться от службы на СВО на территории Челябинской области, осужден на шесть лет колонии строгого режима. Кроме того, ему предстоит выплатить штраф, сообщили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда. «Военнослужащий признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 338 и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ, по совокупности которых ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере ста тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу», — уточнили в пресс-службе суда. Житель Республики Казахстан в сентябре 2024 года заключил контракт на прохождение военной службы с Министерством обороны РФ. Получив деньги, 1 октября он не вернулся из увольнения в военную часть Ростовской области, а купил мотоцикл и попытался пересечь границу с Челябинской областью в Варненском районе. 15 октября 2024 его задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России. Другой дезертир из Казахстана был обнаружен ранее в Копейске. 58-летний мужчина самовольно оставил место воинской службы и скрылся на территории Челябинской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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