Выпускник «Фабрики звезд» бесплатно споет в Екатеринбурге: что в райдере звезды

Выпускник второго сезона «Фабрики звезд» Иракли приедет в Екатеринбург на день рождения ТРЦ Veer Mall. Команда певца предупреждает, что артист не летает авиакомпаниями-дискаунтерами по типу «Победы», а в гримерке должна стоять бутылка коньяка. Что еще известно о райдере звезды, который поест за 1,5 млн рублей, — разбиралось URA.RU.
Иракли предпочитает летать бизнес-классом из Батуми (Грузия) или Москвы. Если речь идет о России, то лучше покупать билеты на самолеты, которые отправляются из Шереметьево, в исключительных случаях — из Внуково. По приезде музыканта должна встречать команда с табличкой «IRAKLI».
Певец просит люксовый номер в гостинице не ниже четырех звезд. Обязательно наличие Wi-Fi и кондиционеров. Для передвижения по городу следует предоставить автомобиль представительского S или JL класса.
Гримерка нужна с хорошим освещением и возможностью закрывать ее на ключ. Внутри должны быть зеркала, вешалка для костюмов, стол, стулья, гладильная доска, утюг или отпариватель, упаковка одноразовых стаканов, если нет обычной посуды, три пачки бумажных салфеток, одна пачка влажных, четыре полотенца, приборы.
Из напитков должны быть бутылка французского коньяка, 10 литров воды без газа, чай, кофе, соки — яблочный, апельсиновый и мультифрукт. Из гастрономического наполнения — бутерброды, фруктовая, овощная, мясная, рыбная и сырная тарелки, коробка шоколадных конфет, лимон в нарезке, сахар.
Иракли стал одним из приглашенных гостей в честь четырехлетия торгового центра на Уралмаше. 31 мая на сцену у Veer Mall также выйдет певец Олег Майами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!