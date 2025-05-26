Фестиваль «Выходные на набережной» в Перми расширяется

Этим летом фестиваль «Выходные на набережной» будет проходить не только на Центральной набережной в Ленинском районе Перми, но и на новой набережной в Закамске. Он стартует 1 июня, а завершится осенью — в середине сентября.
«Стартует фестиваль на набережной Кировского района 1 июня в 16:00 Большим хоровым собором. Сводный детский хор вместе с камерным оркестром „Орфей“ под управлением Петра Юркова исполнят песни пермского композитора Евгения Крылатова. Далее концертная программа продолжится выступлениями ансамбля „Воскресение“, ансамбля народной музыки и танца „Ярмарка“, балалаечника Андрея Кирякова с проектом „Три балалайки“, ансамбля „Иваны“. Завершится первый фестивальный день танцевальным DJ-сетом с 20:00 до 21:00», — говорится на сайте мэрии Перми.
Различные массовые мероприятия будут проходить здесь каждые выходные. За анонсами можно следить на странице в соцсети «ВКонтакте» «Выходные на набережной. Закамск — место силы». Центральным событием лета станет фестиваль «Причал». Он пройдет 26 и 27 июля на территории всего Кировского района и Пермской судоверфи.
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