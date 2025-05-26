Фотографа из Магнитогорска оштрафовали за фото с запрещенной символикой

Районный суд в Магнитогорске Челябинской области оштрафовал местного фотографа Татьяну Гладских за то, что она размещала на иностранных сайтах свои фотографии с запрещенной символикой. Ей предстоит выплатить штраф в размере двух тысяч рублей.
«Райсуд Магнитогорска оштрафовал фотографа Татьяну Гладских за выложенную на американском сайте Dreamstime фото с радужной символикой. Такие стоковые кадры востребованы и используются СМИ и рекламными агентствами», — пишет издание Baza.
На фотографиях изображены девушки с волосами и браслетами радужных цветов. Сама фотограф уверяла, что не знала о запрете размещений таких фотографий по решению Верховного суда России, но свою вину признала и фото удалила.
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