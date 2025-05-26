Фотографа из Магнитогорска оштрафовали за фото с запрещенной символикой

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На фото была продемонстрирована радужная символика
На фото была продемонстрирована радужная символика Фото:

Районный суд в Магнитогорске Челябинской области оштрафовал местного фотографа Татьяну Гладских за то, что она размещала на иностранных сайтах свои фотографии с запрещенной символикой. Ей предстоит выплатить штраф в размере двух тысяч рублей.

«Райсуд Магнитогорска оштрафовал фотографа Татьяну Гладских за выложенную на американском сайте Dreamstime фото с радужной символикой. Такие стоковые кадры востребованы и используются СМИ и рекламными агентствами», — пишет издание Baza.

На фотографиях изображены девушки с волосами и браслетами радужных цветов. Сама фотограф уверяла, что не знала о запрете размещений таких фотографий по решению Верховного суда России, но свою вину признала и фото удалила.

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Районный суд в Магнитогорске Челябинской области оштрафовал местного фотографа Татьяну Гладских за то, что она размещала на иностранных сайтах свои фотографии с запрещенной символикой. Ей предстоит выплатить штраф в размере двух тысяч рублей. «Райсуд Магнитогорска оштрафовал фотографа Татьяну Гладских за выложенную на американском сайте Dreamstime фото с радужной символикой. Такие стоковые кадры востребованы и используются СМИ и рекламными агентствами», — пишет издание Baza. На фотографиях изображены девушки с волосами и браслетами радужных цветов. Сама фотограф уверяла, что не знала о запрете размещений таких фотографий по решению Верховного суда России, но свою вину признала и фото удалила.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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