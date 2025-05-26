В Екатеринбурге накануне неизвестные устроили резню на 24-м этаже ЖК «Хрустальные ключи» (улица Латвийская, 58). Следы крови на полу и стенах подъезда обнаружили соседи. Об этом они рассказали в чате жильцов.
«Конфликт произошел вчера на Латвийской, 58. Приезжала скорая», — передает telegram-канал «Компрессорный Екатеринбург» слова одного из жильцов. По одной из версий, подросток напал с ножом на бывшую девушку и друга, а затем поранил себя.
По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, на месте происшествия работают сотрудники полиции территориального ОВД. Он добавил, что версия, согласно которой в ЖК погибли дети, является ложной. «Подробности криминальной истории совместно с коллегами из СКР сообщим по итогам разбирательства», — подчеркнул полковник Горелых.
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