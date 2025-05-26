26 мая 2025

Кровь по всему подъезду: в екатеринбургском ЖК устроили резню. Фото

В Екатеринбурге устроили резню на 24 этаже ЖК «Хрустальные ключи»
© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики выясняют обстоятельства ЧП
Силовики выясняют обстоятельства ЧП Фото:

В Екатеринбурге накануне неизвестные устроили резню на 24-м этаже ЖК «Хрустальные ключи» (улица Латвийская, 58). Следы крови на полу и стенах подъезда обнаружили соседи. Об этом они рассказали в чате жильцов.

«Конфликт произошел вчера на Латвийской, 58. Приезжала скорая», — передает telegram-канал «Компрессорный Екатеринбург» слова одного из жильцов. По одной из версий, подросток напал с ножом на бывшую девушку и друга, а затем поранил себя.

По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, на месте происшествия работают сотрудники полиции территориального ОВД. Он добавил, что версия, согласно которой в ЖК погибли дети, является ложной. «Подробности криминальной истории совместно с коллегами из СКР сообщим по итогам разбирательства», — подчеркнул полковник Горелых.

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В Екатеринбурге накануне неизвестные устроили резню на 24-м этаже ЖК «Хрустальные ключи» (улица Латвийская, 58). Следы крови на полу и стенах подъезда обнаружили соседи. Об этом они рассказали в чате жильцов. «Конфликт произошел вчера на Латвийской, 58. Приезжала скорая», — передает telegram-канал «Компрессорный Екатеринбург» слова одного из жильцов. По одной из версий, подросток напал с ножом на бывшую девушку и друга, а затем поранил себя. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, на месте происшествия работают сотрудники полиции территориального ОВД. Он добавил, что версия, согласно которой в ЖК погибли дети, является ложной. «Подробности криминальной истории совместно с коллегами из СКР сообщим по итогам разбирательства», — подчеркнул полковник Горелых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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