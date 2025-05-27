Команда Мительмана помогает благоустроить челябинские дворы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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При усилиях жителей и «Команды Мительмана» сразу несколько высоток обретут благоустроенный двор
При усилиях жителей и «Команды Мительмана» сразу несколько высоток обретут благоустроенный двор Фото:

Депутат Александр Исаев и волонтер Татьяна Чилимская из общественного движения «Команда Мительмана» помогают жителям благоустроить челябинские дворы. Как Исаев рассказал URA.RU, строительные работы теперь в самом разгаре.

«Мы не просто информировали — мы убеждали, помогали, вдохновляли. Люди часто не верят, что могут что-то изменить, но именно с инициативы двора все начинается», — отметил депутат Исаев.

Поддержка депутата в Курчатовском районе сыграла ключевую роль в успехе проекта. Жители домов № 382 проспекта Победы, № 21 и 21-в на улице 40-летия Победы откликнулись на призыв. Летом 2024 года после нескольких встреч с депутатом они сформировали инициативную группу. Активисты готовили документы, взаимодействовали с управляющей компанией и координировали работу с административными структурами.

«Мы давно хотели улучшить наш двор. Особенно важно было привести в порядок асфальт и тротуары. В этом нам очень помог Александр Исаев. Он подробно объяснил, как работает программа, какие шаги нужно предпринять. Всегда оставался на связи, подключал специалистов», — рассказала участница инициативной группы Екатерина Карпова.

По планам асфальт капитально отремонтируют, обновят тротуары, установят малые архитектурные формы — скамейки, ограждения и урны. Работы пройдут при участии федерального и городского бюджетов на средства национальной программы «Формирование комфортной городской среды». Исаев подчеркнул URA.RU, что сотрудничество власти и жителей привело к реальным переменам. Комфорт стал возможен, когда каждый взял на себя свою долю ответственности.

В апреле Исаев и Чилимская провели на северо-западе Челябинска серию субботников. Работы проводились на протяжении двух недель. В результате несколько дворов полностью привели в порядок.

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Депутат Александр Исаев и волонтер Татьяна Чилимская из общественного движения «Команда Мительмана» помогают жителям благоустроить челябинские дворы. Как Исаев рассказал URA.RU, строительные работы теперь в самом разгаре. «Мы не просто информировали — мы убеждали, помогали, вдохновляли. Люди часто не верят, что могут что-то изменить, но именно с инициативы двора все начинается», — отметил депутат Исаев. Поддержка депутата в Курчатовском районе сыграла ключевую роль в успехе проекта. Жители домов № 382 проспекта Победы, № 21 и 21-в на улице 40-летия Победы откликнулись на призыв. Летом 2024 года после нескольких встреч с депутатом они сформировали инициативную группу. Активисты готовили документы, взаимодействовали с управляющей компанией и координировали работу с административными структурами. «Мы давно хотели улучшить наш двор. Особенно важно было привести в порядок асфальт и тротуары. В этом нам очень помог Александр Исаев. Он подробно объяснил, как работает программа, какие шаги нужно предпринять. Всегда оставался на связи, подключал специалистов», — рассказала участница инициативной группы Екатерина Карпова. По планам асфальт капитально отремонтируют, обновят тротуары, установят малые архитектурные формы — скамейки, ограждения и урны. Работы пройдут при участии федерального и городского бюджетов на средства национальной программы «Формирование комфортной городской среды». Исаев подчеркнул URA.RU, что сотрудничество власти и жителей привело к реальным переменам. Комфорт стал возможен, когда каждый взял на себя свою долю ответственности. В апреле Исаев и Чилимская провели на северо-западе Челябинска серию субботников. Работы проводились на протяжении двух недель. В результате несколько дворов полностью привели в порядок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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