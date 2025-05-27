Депутат Александр Исаев и волонтер Татьяна Чилимская из общественного движения «Команда Мительмана» помогают жителям благоустроить челябинские дворы. Как Исаев рассказал URA.RU, строительные работы теперь в самом разгаре.
«Мы не просто информировали — мы убеждали, помогали, вдохновляли. Люди часто не верят, что могут что-то изменить, но именно с инициативы двора все начинается», — отметил депутат Исаев.
Поддержка депутата в Курчатовском районе сыграла ключевую роль в успехе проекта. Жители домов № 382 проспекта Победы, № 21 и 21-в на улице 40-летия Победы откликнулись на призыв. Летом 2024 года после нескольких встреч с депутатом они сформировали инициативную группу. Активисты готовили документы, взаимодействовали с управляющей компанией и координировали работу с административными структурами.
«Мы давно хотели улучшить наш двор. Особенно важно было привести в порядок асфальт и тротуары. В этом нам очень помог Александр Исаев. Он подробно объяснил, как работает программа, какие шаги нужно предпринять. Всегда оставался на связи, подключал специалистов», — рассказала участница инициативной группы Екатерина Карпова.
По планам асфальт капитально отремонтируют, обновят тротуары, установят малые архитектурные формы — скамейки, ограждения и урны. Работы пройдут при участии федерального и городского бюджетов на средства национальной программы «Формирование комфортной городской среды». Исаев подчеркнул URA.RU, что сотрудничество власти и жителей привело к реальным переменам. Комфорт стал возможен, когда каждый взял на себя свою долю ответственности.
В апреле Исаев и Чилимская провели на северо-западе Челябинска серию субботников. Работы проводились на протяжении двух недель. В результате несколько дворов полностью привели в порядок.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!