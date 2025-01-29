В Верхнем Уфалее (Челябинская область) сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по региону задержали заместителя главного врача городской больницы Анну Стародумову. Как сообщили URA.RU в пресс-службах региональных управлений СКР и МВД, ее подозревают в получении взяток от призывника.
«Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.290 УК РФ (получение взятки в значительном размере), ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), п. „а“ ч.4 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору). Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения фигурантам уголовного дела.», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, Стародумова попалась на оформлении «липового» диагноза призывнику, дающего ему право освобождения от военной службы. Предварительно, с марта 2024 года она получила через посредника деньги за это. Взяткодатели, как и Стародумова, были задержаны.
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