В Челябинской области заместитель главврача «отмазывал» призывника от армии. Видео

В Верхнем Уфалее задержан замглавврача больницы за взятку от призывника
© Служба новостей «URA.RU»
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Анна Стародумова попала под следствие за взятку от призывника
Анна Стародумова попала под следствие за взятку от призывника Фото:

В Верхнем Уфалее (Челябинская область) сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по региону задержали заместителя главного врача городской больницы Анну Стародумову. Как сообщили URA.RU в пресс-службах региональных управлений СКР и МВД, ее подозревают в получении взяток от призывника.

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.290 УК РФ (получение взятки в значительном размере), ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), п. „а“ ч.4 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору). Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения фигурантам уголовного дела.», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, Стародумова попалась на оформлении «липового» диагноза призывнику, дающего ему право освобождения от военной службы. Предварительно, с марта 2024 года она получила через посредника деньги за это. Взяткодатели, как и Стародумова, были задержаны.

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В Верхнем Уфалее (Челябинская область) сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по региону задержали заместителя главного врача городской больницы Анну Стародумову. Как сообщили URA.RU в пресс-службах региональных управлений СКР и МВД, ее подозревают в получении взяток от призывника. «Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.290 УК РФ (получение взятки в значительном размере), ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), п. „а“ ч.4 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору). Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения фигурантам уголовного дела.», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, Стародумова попалась на оформлении «липового» диагноза призывнику, дающего ему право освобождения от военной службы. Предварительно, с марта 2024 года она получила через посредника деньги за это. Взяткодатели, как и Стародумова, были задержаны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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