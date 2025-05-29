Правительство РФ продлило запрет на вывоз лома и отходов драгоценных металлов

Правительство Российской Федерации приняло решение о продлении временного запрета на вывоз из страны отходов и лома драгоценных металлов. Новое постановление вступает в силу с 1 июня и будет действовать до 30 ноября 2025 года включительно.
Согласно информации, опубликованной в официальном telegram-канале Правительства, под действие ограничений попадают:
- отходы и лом драгоценных металлов;
- отходы и лом металлов, плакированных драгоценными металлами;
- другие отходы и лом, содержащие драгоценные металлы или их соединения;
- отходы и лом электротехнических и электронных изделий, используемых для извлечения драгоценных металлов.
Основная цель введения и продления запрета — поддержка отечественных аффинажных предприятий. Решение позволит увеличить их загрузку и обеспечить стабильное снабжение внутреннего рынка необходимым сырьем для переработки и производства продукции из драгоценных металлов.
В документе предусмотрены некоторые исключения. Запрет не распространяется на вывоз катодной сурьмы в слитках, а также на вывоз проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, если эти пробы предназначены для аффинажных организаций. При этом масса одной пробы не должна превышать 500 граммов в одной товарной партии, вне зависимости от количества партий по внешнеторговому контракту.
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