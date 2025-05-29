Правительство РФ продлило запрет на вывоз лома и отходов драгоценных металлов

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Запрет не распространяется на вывоз катодной сурьмы в слитках
Запрет не распространяется на вывоз катодной сурьмы в слитках Фото:

Правительство Российской Федерации приняло решение о продлении временного запрета на вывоз из страны отходов и лома драгоценных металлов. Новое постановление вступает в силу с 1 июня и будет действовать до 30 ноября 2025 года включительно.

Согласно информации, опубликованной в официальном telegram-канале Правительства, под действие ограничений попадают:

  • отходы и лом драгоценных металлов;
  • отходы и лом металлов, плакированных драгоценными металлами;
  • другие отходы и лом, содержащие драгоценные металлы или их соединения;
  • отходы и лом электротехнических и электронных изделий, используемых для извлечения драгоценных металлов.

Основная цель введения и продления запрета — поддержка отечественных аффинажных предприятий. Решение позволит увеличить их загрузку и обеспечить стабильное снабжение внутреннего рынка необходимым сырьем для переработки и производства продукции из драгоценных металлов.

В документе предусмотрены некоторые исключения. Запрет не распространяется на вывоз катодной сурьмы в слитках, а также на вывоз проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, если эти пробы предназначены для аффинажных организаций. При этом масса одной пробы не должна превышать 500 граммов в одной товарной партии, вне зависимости от количества партий по внешнеторговому контракту.

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Правительство Российской Федерации приняло решение о продлении временного запрета на вывоз из страны отходов и лома драгоценных металлов. Новое постановление вступает в силу с 1 июня и будет действовать до 30 ноября 2025 года включительно. Согласно информации, опубликованной в официальном telegram-канале Правительства, под действие ограничений попадают: Основная цель введения и продления запрета — поддержка отечественных аффинажных предприятий. Решение позволит увеличить их загрузку и обеспечить стабильное снабжение внутреннего рынка необходимым сырьем для переработки и производства продукции из драгоценных металлов. В документе предусмотрены некоторые исключения. Запрет не распространяется на вывоз катодной сурьмы в слитках, а также на вывоз проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, если эти пробы предназначены для аффинажных организаций. При этом масса одной пробы не должна превышать 500 граммов в одной товарной партии, вне зависимости от количества партий по внешнеторговому контракту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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