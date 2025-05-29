В Челябинске мотоциклист пострадал в ДТП с Lexus

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Попавшему в аварию мотоциклисту потребовалась госпитализация
Попавшему в аварию мотоциклисту потребовалась госпитализация Фото:

Мотоцикл Bajaj и автомобиль Lexus столкнулись в Челябинке на улице Лесопарковой возле дома №7. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города. 

«Авария произошла около 21:12. мотоциклист — 27-летний мужчина — получил травмы и был госпитализирован. Водитель Lexus, 33 года, не пострадал. Оба транспортных средства повреждены», — отмечает пресс-служба ведомства. 

Сотрудники ГАИ выясняют причины аварии. В связи с этим инцидентом полиция напоминает водителям о необходимости соблюдать ПДД и быть внимательными на дороге.

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Мотоцикл Bajaj и автомобиль Lexus столкнулись в Челябинке на улице Лесопарковой возле дома №7. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.  «Авария произошла около 21:12. мотоциклист — 27-летний мужчина — получил травмы и был госпитализирован. Водитель Lexus, 33 года, не пострадал. Оба транспортных средства повреждены», — отмечает пресс-служба ведомства.  Сотрудники ГАИ выясняют причины аварии. В связи с этим инцидентом полиция напоминает водителям о необходимости соблюдать ПДД и быть внимательными на дороге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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