В Челябинске мотоциклист пострадал в ДТП с Lexus

Попавшему в аварию мотоциклисту потребовалась госпитализация
Мотоцикл Bajaj и автомобиль Lexus столкнулись в Челябинке на улице Лесопарковой возле дома №7. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.
«Авария произошла около 21:12. мотоциклист — 27-летний мужчина — получил травмы и был госпитализирован. Водитель Lexus, 33 года, не пострадал. Оба транспортных средства повреждены», — отмечает пресс-служба ведомства.
Сотрудники ГАИ выясняют причины аварии. В связи с этим инцидентом полиция напоминает водителям о необходимости соблюдать ПДД и быть внимательными на дороге.
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