Путин освободил от должности замминистра МЧС Илью Денисова

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Илья Денисов освобожден от должности замминистра МЧС
Илья Денисов освобожден от должности замминистра МЧС Фото:

Замминистра МЧС России Иль Денисов освобожден от должности. Соответствующий указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным

«Освободить генерал-полковника внутренней службы Денисова Илью Павловича от должности», — говорится в тексте указа, опубликованного на официальном сайте с правовыми актами. Отмечается, что указ вступает в силу с 3 июня 2025 года.

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Замминистра МЧС России Иль Денисов освобожден от должности. Соответствующий указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным.  «Освободить генерал-полковника внутренней службы Денисова Илью Павловича от должности», — говорится в тексте указа, опубликованного на официальном сайте с правовыми актами. Отмечается, что указ вступает в силу с 3 июня 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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