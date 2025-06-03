Путин освободил от должности замминистра МЧС Илью Денисова

Илья Денисов освобожден от должности замминистра МЧС
Замминистра МЧС России Иль Денисов освобожден от должности. Соответствующий указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
«Освободить генерал-полковника внутренней службы Денисова Илью Павловича от должности», — говорится в тексте указа, опубликованного на официальном сайте с правовыми актами. Отмечается, что указ вступает в силу с 3 июня 2025 года.
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