В Перми открыли тренировки для желающих переплыть Каму

В Перми состоится массовый заплыв через Каму. Все желающие смогут 6 июля испытать себя на разных дистанциях — от 200 до 4 000 метров. Чтобы подготовится к соревнованию организаторы предлагают посетить открытые тренировки.
«Переплыть Каму для многих пермяков — настоящий челлендж, к которому идут не один год. Это не заплыв в бассейне: течение, ветер, волны, открытая вода — здесь каждый остается один на один с рекой. Подготовиться к участию можно на открытых тренировках», — рассказали организаторы URA.RU.
Занятия проходят на городской акватории Камы по адресу: ул. 2-я Камская, 31в. По вторникам и субботам с 17:00 до 20:30 — самостоятельные тренировки в клубе моржей «Тонус», а по четвергам в 19:30 — занятия на открытой воде с тренером Школы здорового плавания, мастером спорта Антоном Ястребковым.
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