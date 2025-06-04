Туристы массово едут в Свердловскую область ради отпуска

Интерес к летнему отдыху в Свердловской области вырос на 110% за год
© Служба новостей «URA.RU»
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Отдых в Свердловской области начинают бронировать за 100 дней
Отдых в Свердловской области начинают бронировать за 100 дней Фото:

Российские туристы все чаще рассматривают Свердловскую область для летнего отпуска. Спрос на семейный отдых в регионе вырос с 2024 года на 110%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Яндекс Путешествия».

«Россияне выбирают Свердловскую область для семейного отдыха. Рост спроса год к году составил +110%», — говорится в аналитике. Отпуск в регионе туристы бронируют за сто дней. Отдыхающие выбирают посещение Свердловской области куда чаще, чем в 2024 году, интерес вырос на 100%.

Ранее URA.RU рассказывало, что цены на отдых в Свердловской области выросли. Рост стоимости на 30% связывают с всеобщим удорожанием и усилением конкуренции между отелями и компаниями, предоставляющими туристические услуги. 

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Российские туристы все чаще рассматривают Свердловскую область для летнего отпуска. Спрос на семейный отдых в регионе вырос с 2024 года на 110%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Яндекс Путешествия». «Россияне выбирают Свердловскую область для семейного отдыха. Рост спроса год к году составил +110%», — говорится в аналитике. Отпуск в регионе туристы бронируют за сто дней. Отдыхающие выбирают посещение Свердловской области куда чаще, чем в 2024 году, интерес вырос на 100%. Ранее URA.RU рассказывало, что цены на отдых в Свердловской области выросли. Рост стоимости на 30% связывают с всеобщим удорожанием и усилением конкуренции между отелями и компаниями, предоставляющими туристические услуги. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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