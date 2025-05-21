Цены на путешествия взлетели в Свердловской области

Туристические услуги в Свердловской области подорожали на 30%
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Глэмпинги и кемпинги области были загружены на 100% в майские праздники
Глэмпинги и кемпинги области были загружены на 100% в майские праздники Фото:

Туристические услуги в Свердловской области стали дороже на 30%. Об этом на пресс-конференции ТАСС заявила директор Центра развития туризма региона Татьяна Белик.

«Цены, конечно, выросли. Рост цен, всеобщее удорожание, усиление конкуренции в целом ведет к удорожанию туристического продукта, потому что растут и цены в сопряженных отраслях. Это транспортные компании, продукты, поставщики услуг для отелей. В целом, мы фиксируем по опросам туроператорского рынка удорожание на 30%», — прокомментировала Белик. И добавила, что конкуренция между регионами усиливается из-за разнообразия туристических направлений и реализации нацпроектов.

В период майских праздников турпоток в Екатеринбург и область составил более 110 тысяч туристов, загрузка отелей доходила до 85%. «Особенно популярными в дни майских праздников были глэмпинги, кемпинги, их загрузка составляла 100%», — заявила директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона Эльмира Туканова.

Она также допустила, что если номерной фонд модульных средств размещения будет увеличиваться, то цены постепенно начнут снижаться. На данный момент, к примеру, снять домик в лесу стоит около десяти тысяч рублей.

«В глэмпинге может разместиться семья из четырех человек, тогда как в номере гостиницы за такую же цену смогут остановиться только двое. Кроме того, глэмпинг — это уникальная история с чистым воздухом, рекой, уединением», — сказала Туканова.

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Туристические услуги в Свердловской области стали дороже на 30%. Об этом на пресс-конференции ТАСС заявила директор Центра развития туризма региона Татьяна Белик. «Цены, конечно, выросли. Рост цен, всеобщее удорожание, усиление конкуренции в целом ведет к удорожанию туристического продукта, потому что растут и цены в сопряженных отраслях. Это транспортные компании, продукты, поставщики услуг для отелей. В целом, мы фиксируем по опросам туроператорского рынка удорожание на 30%», — прокомментировала Белик. И добавила, что конкуренция между регионами усиливается из-за разнообразия туристических направлений и реализации нацпроектов. В период майских праздников турпоток в Екатеринбург и область составил более 110 тысяч туристов, загрузка отелей доходила до 85%. «Особенно популярными в дни майских праздников были глэмпинги, кемпинги, их загрузка составляла 100%», — заявила директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона Эльмира Туканова. Она также допустила, что если номерной фонд модульных средств размещения будет увеличиваться, то цены постепенно начнут снижаться. На данный момент, к примеру, снять домик в лесу стоит около десяти тысяч рублей. «В глэмпинге может разместиться семья из четырех человек, тогда как в номере гостиницы за такую же цену смогут остановиться только двое. Кроме того, глэмпинг — это уникальная история с чистым воздухом, рекой, уединением», — сказала Туканова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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